وزير الأمن الإسرائيلي يهاجم نتنياهو: "المحاولة السياسية للربط بين إطلاق سراح المختطفين وتجنيد الحريديم خطيرة وغير مسؤولة"

أدى النقاش حول تمديد الخدمة النظامية لمدة ثلاث سنوات الذي عقد اليوم (الأحد) في الحكومة إلى ردود ساخنة - مما دفع وزير الأمن يوآف غالانت إلى اتهام المشاركين بـ "الانخراط في السياسة" في زمن الحرب. ونذكر أنه في الأسبوع الماضي ورد أيضاً أن غالانت قال أشياء مماثلة في لجنة الخارجية والأمن، فيما يتعلق بالموافقة على تمديد فترة الإعفاء من خدمة الاحتياط.

وهكذا قال وزير الاتصالات شلومو كارعي لوزير الأمن يوآف غالانت: "القانون مهم لنا جميعا، ووزير الأمن سيقره حتى بدون موافقة غانتس. لكن لماذا تصرون على موافقة غانتس في قانون التجنيد؟".

وردت وزير العلوم جيلا غمالائيل على كلام كارعي: "هل هذا ما يجب أن نقوله؟". ردًا على ذلك، رد كارعي: "لقد أغلقت الباب بالفعل، مرحبًا بك للخروج مرة أخرى"، ثم التفت إلى غالانت وقال: ""الاتفاق الواسع في قانون التجنيد هو رمز لإعطاء غانتس مفتاحًا، للإطاحة بالحكومة".

على ذلك رد غالانت على الوزراء: "أمام التهديد المتزايد في الشمال - يرفضون تمديد الخدمة النظامية. وأمام الإرهاب في يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية) - يرفضون تمديد عمر الإعفاء من الاحتياطيات. وفي مواجهة العدوان الإيراني، فإننا نمارس السياسة بدلاً من التوصل إلى اتفاقات".

اختتم رئيس الحكومة نتنياهو النقاش مهاجما غالانت: "ما تفعله بقانون التجنيد هو قمة السخرية والتسييس. هناك قانون يزيد بشكل كبير من تجنيد اليهود الحرديم. الحاجة إلى إعطاء غانتس حق النقض هي السياسة. إنهم لا يريدون التجنيد الإجباري للحريديم. يريدون خلق أزمة".

وفي وقت لاحق، رد غالانت على الهجوم عليه: "هذا وقت حساس - يجب التوصل إلى اتفاق من أجل عودة المختطفين - إن المحاولة السياسية لربط إطلاق سراح المختطفين بإعفاء اليهود الحريديم من التجنيد أمر خطير وغير مسؤول".

وفي نهاية النقاش أوضح نتنياهو أنه يمهل أسبوعاً للتفاهم مع وزارة المالية، واختتم: "لا داعي لربط تمديد النظامي والاحتياطي مع قانون التجنيد"..