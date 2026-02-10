اختفاء أرييه درعي الغامض - وحل أزمة الميزانية في إسرائيل

الدراما السياسية التي ألهبت الائتلاف في الأيام الأخيرة وصلت مساء أمس إلى نهايتها مع تصويت أحزاب الحريديم لصالح فصل قانون التسويات، إلا أن اليوم (الثلاثاء) مراسلشؤون الحريديم في القناة العبرية آري كلمان نشر لأول مرة ما وراء الكواليس للخطوة، ويتبين أن ما مهد الطريق للحل كان الغياب الغامض لرئيس شاس، أريه درعي.

منذ بداية الأسبوع، لم يكن درعي متاحًا على الإطلاق، لم يرد على الرسائل والمكالمات من ديوان رئيس الحكومة، وعمليًا نقل كل صلاحية اتخاذ القرار إلى عضو الكنيست ينون أزولاي. فإلى أين اختفى الرجل القوي في شاس؟ على عكس "الحركات السياسية" التي اعتاد درعي القيام بها بين الحين والآخر، هذه المرة السبب مختلف تمامًا.

علمت i24NEWS أن درعي استبدل للحظة قبعة السياسي بتلك الخاصة برجل الدين؛ فعلى الرغم من أن معاونيه طُلب منهم القول إنه سافر لحضور حفل "بار ميتسفا" في الخارج، إلا أن درعي في الواقع لم يغادر البلاد. ووفق التقديرات، فقد أقام في مكان غامض – على الأرجح في بكيعين – حيث أجرى سلسلة من الصلوات وتصحيح الصيامات استعداداً لنهاية أيام "شوفافيم" (فترة توبة دينية) التي حلّت هذا الأسبوع.

غياب درعي، الذي قاد في الأسابيع الأخيرة الخط المتشدد والمتطرف ضد الحكومة الإسرائيلية، هو الذي أتاح للائتلاف التقدم في تشريع الميزانية دون تدخل من جانبه. ومع ذلك، يزداد لدى رؤساء الائتلاف الفهم بأن الحل الحالي هو مؤقت فقط. على الرغم من "وقف إطلاق النار" الذي تحقق بفضل اختفاء درعي، يعتقد معظم رؤساء الأحزاب الآن أن فرصة تمرير قانون التجنيد بصيغته الحالية ضئيلة إلى معدومة.

في الوقت نفسه، قال درعي لمقربيه مساء الجمعة: "لا يمكن تمرير قانون التجنيد بالطريقة الطبيعية، نحتاج إلى معجزة كبيرة لكي يمر. يجب القيام بإصلاح كبير."