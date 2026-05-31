غلعاد أردان يلوّح بتأسيس حزب جديد: "مقعد خامس في الليكود يعني حقيبة متواضعة"

كشف تقرير إسرائيلي أن السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة والوزير الأسبق غلعاد أردان يواصل بلورة خطوة سياسية جديدة قد تقوده إلى تأسيس حزب يميني مستقل، في ظل تقديرات داخل الأوساط السياسية بأن هذا التحرك بات "سيناريو ذا احتمالية مرتفعة".

وبحسب مصادر مطلعة، قال أردان في محادثات مغلقة مع مقربين ورجال أعمال إنه لا يرى في العودة إلى حزب "الليكود" اليميني الحاكم كمرشح عادي ميزة سياسية حقيقية، موضحاً أنه في حال حصوله على موقع متأخر في قائمة الحزب الانتخابية، مثل المرتبة الخامسة على سبيل المثال، فقد ينتهي به الأمر إلى حقيبة وزارية محدودة التأثير.

في المقابل، أشار إلى أن قيادة قائمة تضم خمسة مقاعد برلمانية في حال خوضه الانتخابات ضمن إطار مستقل، قد تمنحه قدرة أكبر على التفاوض والحصول على حقائب وزارية سيادية، إضافة إلى دور محوري في تشكيل الحكومة.

ووفق التقرير، يدرس أردان إقامة حزب يمين-وسط جديد يستهدف جمهوراً "ليبرالياً ووسطياً وأمنياً"، على غرار تجربة حزب "كولانو" الذي أسسه الوزير الأسبق موشيه كحلون، فيما يجري الحديث عن اتصالات أولية مع شخصيات سياسية ورجال أعمال لدعم المشروع.

وتداولت تقارير أسماء شخصيات سياسية قد تنضم إلى هذا الإطار المحتمل، من بينها يولي إدلشتاين، دادي سمحي، وروعي فولكمان، في حين يراقب حزب الليكود التطورات بقلق، خشية أن يؤدي الحزب الجديد إلى تشتيت أصوات معسكر اليمين أو تعزيز قوته عبر استقطاب ناخبين جدد.

من جهته، قال أردان إنه لم يحسم قراره النهائي بشأن خوض الانتخابات، مؤكداً أنه في مرحلة فحص جدوى المشروع سياسياً، وأنه لن يمضي في أي خطوة لا تمتلك "إمكانية حقيقية للنجاح". ويأتي هذا في ظل نقاش متزايد داخل المشهد السياسي الإسرائيلي حول إعادة تشكيل الخريطة الحزبية قبيل الانتخابات المقبلة.