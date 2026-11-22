حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، واصل نتنياهو محادثاته لإقناع شخصيات حريدية بارزة، في محاولة لمنع تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت تضم ليبرمان والأحزاب الحريدية.

أفاد آري كالمان، مراسل شؤون الحريديم في قناتنا العبرية، مساء اليوم (الأحد) ، بأن نتنياهو حذّر الطرف الحريدي في إحدى المحادثات، قائلًا إنه لا يليق بالحريديم مساعدتهم على تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت، في حين أن هدفهم الوحيد هو تفكيك حزب الليكود.

قدّر نتنياهو خلال الحديث أن حكومة كهذه ستصمد أربع سنوات وستؤدي إلى تفكك الليكود، مشيرًا إلى أربعة منشقين محتملين عن الحزب: دافيد بيتان، ودافيد أمسالم، ونير بركات، وحاييم كاتس.

حذّر نتنياهو من أنه في حال نجحوا في استقطاب منشقين من داخل حزب الليكود، فإن حكومة آيزنكوت لن تحتاج بالضرورة إلى حزب شاس، وستتمكن من تشكيل حكومة مع حزب يهدوت هتوراه، بدعم خارجي من القائمة العربية الموحدة وعدد من المنشقين عن الليكود.

نفى مكتب رئيس الوزراء ما نُشر في التقرير أعلاه