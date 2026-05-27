زائر جديد يحل ضيفا على سلاح الجو الإسرائيلي يجعل يومه "تاريخيًا"

وصلت إلى قاعدة نيفاتيم الجوية في إسرائيل، الأربعاء، أول طائرة تزوّد بالوقود الاستراتيجية من طراز KC-46 Pegasus الأميركية، والتي أطلق عليها سلاح الجو الإسرائيلي اسم " غدعون"، في خطوة وصفها الجيش بأنها ستعزز قدرته على تنفيذ عمليات عسكرية بعيدة المدى بشكل مستقل.

وقال سلاح الجو الإسرائيلي إن الطائرة الجديدة قادرة على حمل أكثر من 200 ألف رطل من الوقود، وتوفير قدرة أكبر على تزويد الطائرات المقاتلة بالوقود جواً، إلى جانب نقل الجنود والمعدات في الوقت ذاته. كما تتمتع بإمكانية التزوّد بالوقود أثناء التحليق، ما يوسّع نطاق عمل القوات الجوية لمسافات تصل إلى آلاف الكيلومترات.

وأوضح قائد السرب المسؤول عن استيعاب الطائرة أن الحديث يدور عن "يوم تاريخي" لسلاح الجو، مشيراً إلى أن الطائرة أصبحت عملياتية فور وصولها، فيما يُتوقع انضمام خمس طائرات إضافية حتى نهاية العقد، مع إمكانية توسيع الصفقة لاحقاً.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، ستعمل الطائرة الجديدة في المرحلة الأولى إلى جانب طائرات التزوّد بالوقود القديمة، قبل أن تحل محلها تدريجياً، ضمن خطة لتطوير قدرات سلاح الجو وتعزيز استقلاليته العملياتية.

وقال قائد هيئة الاركان العامة للجيش الإسرائيلي الفريق إيال زمير في كلمة ألقاها في الحدث:" تصدّعت بنية نظام الملالي الشريرة بشكل كبير، وأصبح مستقبله واستقراره في مهب الريح. صفت قياداته، ودُمّرت معظم قدراته العسكرية، وتأخر برنامجه النووي سنوات، وينهار اقتصاده، ولم يدرك مواطنوه بعد حجم الكارثة التي قادهم إليها قادتهم المتطرفون".