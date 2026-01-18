غانتس في مقابلة مع i24NEWS: لن أنسحب حتى لو لم أرتفع في استطلاعات الرأي

أجرى رئيس حزب "كاحول لافان" عضو الكنيست بيني غانتس مقابلة مساء (الأحد) مع قناتنا العبرية وتطرق من بين أمور أخرى إلى السؤال ماذا سيفعل إذا لم يرتفع في الاستطلاعات - ومن يفضل: نفتالي بينيت أم يائير لابيد؟

"سأواصل الجري وسأواصل أن أصبح أقوى، سأخبركم لماذا. لأن الجمهور في داخله يعرف أنني على حق. هو يعرف أن اللعب هنا أو اللعب هناك يعيق دولة إسرائيل منذ سنوات. يجب إيقاف ذلك، ولذلك أنا أؤمن أنني سأزداد قوة ولن أضيع الوقت."

حول سؤال من بين الثلاثة - بينيت، لابيد، نتنياهو - من هو الأنسب ليكون رئيس وزراء، أجاب جانتس: "بينيت أو لابيد كما فعلت في الماضي، لكننا ننتظر لنرى ماذا سيقول الشعب".

"ليس لدي أي شيء ضد العرب، ولكن لا يمكن الاعتماد عليهم الآن"، قال عضو الكنيست بشأن خططه إذا تم اختياره للحكومة، "نحن بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية واسعة لا تستند إلى الأحزاب العربية".

"حكومة ضيقة اعتمدت على الأحزاب العربية نجحنا في إقامتها لكن لم ننجح في الحفاظ عليها لأن أطراف حكومة التغيير كل واحد نظر إلى قاعدته القديمة وهذه الحكومة تمزقت من الداخل. وأنت تعلمين، أنا قدمت لهم الحكومة على طبق من فضة سياسية. كان بإمكاني أن أقوم بالصفقة التي قام بها بينت مع اليسار، أنا مع نتنياهو واليمين، لكن لا. اخترت أن تسلك دولة إسرائيل الطريق الجديد بدون نتنياهو وللأسف هذه الحكومة لم تصمد. بعد ذلك حصلنا على حكومة متطرفة مع بن غفير وما يسمى اليمين كامل-كامل مع كل التطرف ورأينا إلى أين ذهب ذلك في الثورة القضائية وإلى أين وصلنا وفي الحرب التي اندلعت بعد ذلك... لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا في ظل الواقع الذي نعيش فيه وتحت التحديات التي تواجهنا أن نكون معتمدين أو على المتطرفين من هنا أو على المتطرفين من هناك"، أضاف غانتس.

أوضح غانتس"في كل مرة أواجه فيها السياسة أو احتياجات الدولة، أختار احتياجات الدولة وأنا فخور بذلك... بالفعل قلت إنه لو كنا دخلنا جميعًا - أنا ولبيد وكل الجهات الأخرى - إلى الحكومة في الانتخابات السابقة ربما لم نكن لنصل إلى السابع من أكتوبر".

"أنا فقط أضع الواقع كما هو. من المهم أن نفهم، تعلمين، ربما هذا مكان جيد لشرحه أيضاً. أنا لست ضد عرب إسرائيل. أعتقد أنهم مواطنون مهمون وهم جزء من المجتمع الإسرائيلي وعلينا أن نفعل الكثير من أجل عرب إسرائيل... في نهاية المطاف، بسبب أن جدول أعمالنا المستقبلي من المتوقع أن يكون جدول أعمال أمني، لا يمكننا الاعتماد عليهم الآن. إذا نجحنا في تشكيل حكومة واسعة، صهيونية، وأرادوا الانضمام بعد ذلك بناءً على خطوط أساس، أهلاً وسهلاً."

"أعتقد أن نتنياهو يجب أن ينهي مهامه. حكومة السابع من أكتوبر مسؤولة عما حدث هنا في السابع من أكتوبر ورئيس الحكومة هو المسؤول الأول فوق الجميع، ولذلك يجب أن ينهوا مهامهم وسنفعل كل شيء من أجل استبدال هذه الحكومة... أنا شهادة التأمين لإمكانية أن نستبدل نتنياهو أو إذا لم يكن من الممكن استبداله لأن الجمهور سيختار شيئًا آخر، أن المتطرفين لا يديرون لنا حياتنا."

حول قضية إيران، قال غانتس: "هي تحدٍ عالمي، هي تحدٍ إقليمي، وهي بالطبع أيضاً خطر على دولة إسرائيل. هذا نظام شرير لا يضر فقط بلاده بل يُشغل أيضاً الكثير من الأذرع حوله، وإذا كان بالإمكان إنهاء هذا النظام فذلك أمر مهم. يبدو حالياً في ظل الاحتجاجات داخل إيران أن هذه ربما فرصة سانحة، لكن الاعتبارات هنا بالطبع أوسع بكثير، ولذلك أعتقد من حيث المبدأ أنه يجب فعل كل شيء من أجل أن يختفي هذا النظام. أما مهاجمته بهذه الطريقة أو بتلك، في هذا الوقت أو في وقت آخر، فهذا نقاش يجب أن يجري في غرف أكثر انغلاقاً."

على السؤال عما إذا كان ذلك يشمل تصفية خامنئي، أجاب: "أنا لا أستبعد أي شيء، لكن هذا يكون في غرفة مغلقة ويجب أن تكون الخيارات جاهزة. عموماً، دولة إسرائيل تعلمت أنه يجب عليها أن تستعد أكثر بكثير مما يمكنها أن تتوقع، ويجب أن نكون مستعدين لأي تطور من إيران أو تطورات من قطاع غزة أو أشياء من هذا القبيل".