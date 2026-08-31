تالي جوتليب تكشف تحت أي شرط ستغادر الليكود: "ضحيّت بنفسي من أجل نتنياهو"

عضوة الكنيست طالِي غوتليب تطرقت اليوم (الإثنين) إلى وضع الحزب بعد الانتخابات التمهيدية وخيبة أملها من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في ظل عدد الأماكن المحجوزة التي أنزلتها إلى مرتبة منخفضة، وحقيقة أنه لم يدعم التصويت لصالحها في الانتخابات التمهيدية للحزب.

قالت جوتليب: "ولائي الهائل لرئيس الحكومة ولحكومة اليمين كان دائمًا هائلًا. بذلت نفسي تمامًا من أجل رئيس الحكومة وحكومة اليمين. لا أتوقع التصفيق، لكن بالتأكيد لن أوافق أن أكون ممتهنة عندما أخوض النضال الصعب ضد حكم الموظفين والانفلات في قرارات المحكمة العليا."

ادعت "رئيس الحكومة استجاب لنصيحة محيطه لإفشالي بطريقة مستهدفة في الانتخابات التمهيدية. في معركة داود أمام جالوت وبفضل ثقة أعضاء الليكود اليمينيين وصلت إلى المكان الثاني عشر في الانتخابات التمهيدية، وبسبب المقاعد المحجوزة أجد نفسي في المكان العشرين. للأسف، رئيس الحكومة وفقًا لحقه استبعدني من حملة الليكود، وقرر أفراد الحملة عدم التطرق إلى واجبنا في كبح جماح قوة المحكمة العليا. لا يزال أفراد الحملة يواصلون تسريب معلومات ضدي وتصويري كعنصر يضعف الليكود.'"

وأضافت: "لو تلقيت عرضاً واقعياً من حزب كان سيحترم قوّتي الانتخابية وقدرتي الواضحة، بحمد الله، على أن أكون وزيرة في منصب رفيع الأهمية، باسم ناخبيّ، لكنت درست الأمر بجدية. حتى الآن لا يوجد مثل هذا العرض".