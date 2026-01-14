قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن حملة «من دون بن غفير ومن دون القائمة الموحدة» التي أطلقها شريكه السابق بيني غانتس لا تعكس الواقع السياسي والأمني في إسرائيل. وجاءت تصريحات لابيد خلال مقابلة إذاعية مع إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأربعاء).

وأوضح لابيد أن الحكومة السابقة نفذت عملية عسكرية في قطاع غزة في وقت كانت فيه "القائمة الموحدة" شريكة في الائتلاف، وكان غانتس يشغل منصب وزير الأمن، مضيفًا أن الحملة الحالية «لا تخدم سوى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو».

وكان حزب «أزرق أبيض» برئاسة غانتس قد أطلق أمس حملة تحذيرية ركزت على ما وصفه بإمكانية تعيين رئيس حزب «عوتسما يهوديت» إيتمار بن غفير وزيرًا للأمن في الحكومة المقبلة، إضافة إلى احتمال تشكيل حكومة تكون فيها «القائمة الموحدة» شريكًا.

وفي سياق منفصل، انتقد لابيد تعيين رئيس ديوان رئيس الوزراء، تساحي برافرمان، سفيرًا لإسرائيل لدى بريطانيا، واصفًا الخطوة بأنها «محرجة». وقال إن السفير الإسرائيلي في لندن يجب أن يكون شخصية تحظى بقبول رسمي وشعبي، محذرًا من أن التعيين قد يسيء إلى صورة إسرائيل على الساحة الدولية.

من جهته، رد حزب «أزرق أبيض» على تصريحات لابيد باتهامه بتضليل الرأي العام، مشيرًا إلى أن حكومة التغيير التي ترأسها لم تنجح في تمرير منح دراسية للمقاتلين بسبب الشراكة مع حزب «راعم». كما اتهم الحزب لابيد بالتناقض في مواقفه، مذكّرًا بتصريح سابق له في سبتمبر قال فيه إنه لا يمكن تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، معتبرًا أن تغيير موقفه الحالي يخدم اعتبارات انتخابية.