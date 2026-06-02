في الطريق إلى الانتخابات: تمت الموافقة الليلة (بين الاثنين والثلاثاء) على مشروع قانون حل الكنيست في القراءة الأولى - بدون معارضين، حيث أيده 106 من أعضاء الكنيست.

هذا الصباح، خلال المناقشات حول مشروع القانون، أشار أمين الكنيست إلى التبعات المترتبة على إجراء الانتخابات خلال فترة الأعياد، وشدد على أنه يجب أخذ موعد جلسة الافتتاح للكنيست بالحسبان، والتي تحدث بعد أسبوعين من يوم الانتخابات.

أمين الكنيست عرض معاني التواريخ المختلفة: انتخابات في 8 سبتمبر ستؤدي إلى أن جلسة افتتاح الكنيست ستعقد بعد يوم واحد فقط من يوم الغفران؛ أما انتخابات في 15 سبتمبر فستؤدي، بحسب قوله، إلى أن انعقاد الجلسة العامة لجلسة الافتتاح سيضطر إلى أن يتم خلال أيام عيد العرش.

رئيس الائتلاف أوفير كاتس طلب التدقيق في الأمور وأشار إلى أن النص الذي سيُكتب في اقتراح القانون سيعرّف نطاق التواريخ بين 8 أيلول و20 تشرين الأول.