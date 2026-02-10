سجال داخل المعارضة الإسرائيلية: جولان يرفض التعاون مع نتنياهو وغانتس يرد

تفاقم الخلاف بين قيادات المعارضة الإسرائيلية بعد تصريحات يائير جولان، رئيس حزب الديمقراطيين، التي أكد فيها عدم استعداده للجلوس مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أو أعضاء الائتلاف الحاكم تحت أي ظرف.

وفي مقطع فيديو نشره جولان على منصة إكس (تويتر سابقًا)، قال: "كل من هو جزء من حكومة الفساد والتملص يجب أن يرحل. تحت أي ظرف لا نجلس معهم، لا مع من يتحمل مسؤولية مجزرة 7 أكتوبر، ولا مع مهندسي الانقلاب على النظام".

ورد بني غانتس، رئيس حزب "الأزرق-أبيض"، على تصريحات جولان قائلاً: "يا يائير، فقط لأفهم – هل تقول إنه إذا حصل بيبي على 61 مقعداً يجب الاستمرار في المعارضة وترك بن غفير يحرق الدولة؟ إذا هذا ما تقصده، فأنت أكبر هدية كان نتنياهو وبن غفير يمكن أن يحصلوا عليها".

وكان غانتس قد صرح قبل شهر في مقابلة أنه لا يستبعد التعاون مع نتنياهو في حكومة موسعة، معتبرًا أن حكومة تضم متطرفين ستكون أسوأ من حكومة كبيرة بمشاركته، مؤكداً أن "عصر المقاطعة قد انتهى". في المقابل، اتهم جولان بأنه "يكره نتنياهو أكثر مما يحب الدولة".