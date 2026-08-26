خلاف أمني حول حماية يائير غولان وسط تحذيرات من ارتفاع مستوى التهديد

رفض رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني، تعزيز الحماية الأمنية لرئيس قائمة "الديمقراطيين" الانتخابية (اقصى اليسار) يائير غولان، على الرغم من تأكيد الشرطة على ارتفاع مستوى التهديد بإيذائه.

واتهمت القائمة رئيس جهاز الأمن العام زيني، بالتخلي عن يائير غولان عمدًا وتعريض حياته للخطر. وتواصلت القائمة مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي سولبرغ، بشأن هذه المسألة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها: "تجري تقييمات للأوضاع المتعلقة بالأشخاص المعرضين للخطر وفقًا للإجراءات المتبعة. "وبطبيعة الحال، ونظرًا لحساسية المعلومات، لن نخوض في مزيد من التفاصيل".

وردّ رئيس اللجنة الاستشارية لأمن الشخصيات رونين كوهين، بأن: " رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) لا يملك سلطة الموافقة على توفير الحماية لشخصية سياسية أو رفض ذلك". وأضاف:" مع كل الاحترام، ليس من صلاحياته البتة القول ما إذا كان سيوفر الحماية أم لا".