تغيير داخل "يش عتيد": استقالة نائب ودخول وجه جديد إلى الكنيست
"يش عتيد" الوسطي يعلن استقالة عضو الكنيست بوعز توبوروفسكي، على أن يخلفه المحامي عوز حاييم القادم من بئر السبع
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
أعلنت الكتلة النيابية "يش عتيد" في الكنيست، استقالة عضو الكنيست بوعز توبوروفسكي، ودخول المحامي عوز حاييم إلى الكنيست خلفًا له.
وشكر رئيس الحزب، يائير لابيد، توبوروفسكي على سنوات خدمته العامة، متمنيًا له التوفيق في مساعيه المستقبلية. وشغل عضو الكنيست الجديد، حاييم، المقيم في بئر السبع (جنوب)، منصب مدير المجلس الصهيوني في إسرائيل خلال السنوات الأربع والنصف الماضية.
تلقت هذه المقالة 0 تعليق