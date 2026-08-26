سجالٌ برلماني إسرائيلي حول دراسة الطلاب العرب للطب في الجامعات الفلسطينية

كشف عضو الكنيست موشيه سعدة، من كتلة "الليكود" النيابية الحاكمة (يمين)، إن إسرائيل تُصدّق سنوياً على شهادات أطباء عرب من مواطنيها، درسوا في جامعتي النجاح والقدس الفلسطينيتين، "الخاضعتين لسيطرة حماس" على حد وصفه.

وقال سعدة:" في كل عام، يدرس 122 طالباً عربياً إسرائيلياً في هاتين الجامعتين، ويحصلون على رخصة مزاولة الطب في إسرائيل بعد سبع سنوات من الدراسة، في أماكن تسيطر عليها حماس وتُطبّق فيها مبادئها، والجهة المُسيطرة عليها هي الكتلة الاسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس. يوجد في الجامعتين نصب تذكارية لشهداء حماس الخريجين، تكريماً لهؤلاء الشهداء الذين قتلوا أبناءنا وجنود الجيش الإسرائيلي. أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل شيئاً واحداً بعد السابع من أكتوبر، وهو أن تُصارح نفسها بالحقيقة. هذا عار آخر على إسرائيل، وأنا أعمل على سنّ تشريع لإلغائه".

من جانبه ردّ عضو الكنيست أحمد الطيبي من كتلة "الجبهة والعربية للتغيير" النيابية المعارضة قائلاً، إن: "سعدة يُعاني من رهاب الأطباء والطلاب العرب". وأضاف الطيبي أن: "الطلاب العرب خريجي الجامعات الفلسطينية، يحققون نتائج باهرة في الامتحان الحكومي الإسرائيلية لمزاولة المهنة".