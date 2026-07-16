شنّ رئيس حزب شاس أرييه درعي هجومًا حادًا على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، على خلفية موقفه المعارض لقانون يتعلق بتجميد إجراءات اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية من الحريديم، معتبرًا أن تدخل الجيش في الملف يشكل "سابقة خطيرة".

وقال درعي في مقابلة مع موقع "كيكار هشبات"، إن رئيس الأركان "فقد السيطرة" وانشغل بالدفاع عن صورته أمام الانتقادات، رغم تأكيده أنه يقدّر زامير ويدعمه في النقاشات العامة.

وأضاف درعي أن اعتقال طلاب المعاهد الدينية لن يؤدي، بحسب رأيه، إلى زيادة عدد المجندين، منتقدًا عدم تدخل رئيس الأركان سابقًا في النقاشات حول دفع مشروع القانون، قبل أن يرسل رسالة إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست تعارضه.

واتهم رئيس حزب شاس رئيس الأركان بإدخال الجيش إلى دائرة التجاذبات السياسية، وقال إن ما قام به يمثل "سابقة خطيرة" قد تضر بالمؤسسة العسكرية، مضيفًا أن الجيش "لن يستفيد من هذا المسار".

في المقابل، رد رئيس حزب "معًا" نفتالي بينيت على تصريحات درعي، واعتبر أن الهجوم على رئيس الأركان يضعف الجيش الإسرائيلي ويخدم أعداء إسرائيل.

وقال بينيت إن درعي يهاجم قيادة الجيش في الوقت الذي يتحمل فيه المسؤولون السياسيون، بحسب رأيه، مسؤولية الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي، منتقدًا موقف شاس من قضية إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.