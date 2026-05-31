تقرير يكشف ملامح مبادرة لتجنب صراع داخلي بين أحزاب المعارضة على الزعامة

كشفت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، عن مبادرة طرحها رئيس حزب "يشار!" غادي آيزنيكوت قبل عدة أسابيع على قادة أحزاب المعسكر الوسطي المناوئ لنتنياهو، تقضي بأن يحصل رئيس الحزب الأكبر داخل المعسكر على التوصيات اللازمة لتشكيل الحكومة في حال الفوز، بدل الدخول في مفاوضات معقدة بين القيادات المختلفة.

وبحسب التقرير، تهدف الخطة إلى تنظيم المنافسة الداخلية بين قادة المعارضة، وعلى رأسهم يائير لبيد ونفتالي بنيت، إضافة إلى شخصيات سياسية أخرى مثل أفيغدور ليبرمان، مع تقليل احتمالات التنافس على رئاسة الحكومة داخل المعسكر نفسه وسحب فتيل الأزمة القادمة.

والمبادرة التي لم تُحسم بعد، تعني عملياً تقليص فرص مشاريع الدمج الكبرى بين الأحزاب، وتحديداً سيناريوهات توحيد القوائم الانتخابية بين الأحزاب الوسطية واليمينية المعتدلة. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار النقاش داخل المعارضة حول آلية إدارة المنافسة الانتخابية وتوزيع النفوذ في حال تشكيل حكومة مستقبلية.