دعا يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إزالة الكتابة باللغة العربية من جميع اللافتات والوثائق الرسمية في إسرائيل، معتبراً أن العبرية وحدها يجب أن تكون اللغة المستخدمة في المجال العام، في موقف أثار جدلاً بشأن مكانة اللغة العربية وحقوق المواطنين العرب والدروز في إسرائيل.

وكتب يائير نتنياهو في منشور أن «إسرائيل ليست دولة ثنائية القومية»، مدعياً أن العبرية هي اللغة الرسمية في دولة واحدة فقط، في حين تُستخدم العربية لغة رسمية في دول عديدة. وربط في منشوره بين حصول المواطنين على مخصصات الأطفال ومدفوعات التأمين الوطني وبين توقعه أن يكون المواطنون العرب قادرين على قراءة اللغة العبرية الأساسية.

ويأتي المنشور في سياق الجدل المتواصل حول مكانة المواطنين العرب في إسرائيل، وهذه المرة بشأن حضور لغتهم الأم في الفضاء العام، بما يشمل لافتات الشوارع والوثائق التي تصدرها المؤسسات والسلطات الرسمية.

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رد من مواطن درزي: هل رؤية لغتك الأم في الشارع طلب مبالغ فيه؟

وأثار المنشور ردود فعل، من بينها تعليق لمستخدم عرّف نفسه بأنه مواطن درزي، قال فيه إنه يؤيد كون إسرائيل دولة يهودية، لكنه اعتبر أن تصريحات نتنياهو تمثل استخفافاً به وبالمواطنين العرب والدروز الذين يعيشون في إسرائيل.

وأوضح المعلق أن العربية هي لغته الأم، مشيراً إلى أن أبناء الطائفة الدرزية يواصلون التحدث بلغتهم، ويتعلمون العبرية ويندمجون في المجتمع ويساهمون في الدولة.

وأضاف: «يمكن أن تكون إسرائيلياً فخوراً، وتدعم الدولة اليهودية وتحترم اللغة العربية أيضاً. هل الحق في رؤية لغتك الأم في الفضاء العام طلب مبالغ فيه حقاً؟ هذا مخيب للآمال».

يائير نتنياهو: العبرية وحدها يجب أن تظهر على اللافتات

ورد يائير نتنياهو على التعليق بمقارنة نسبة المواطنين الدروز في إسرائيل بنسبة المواطنين من أصول الاتحاد السوفياتي السابق، متسائلاً: «هل ترى لافتات باللغة الروسية أو الإثيوبية؟».

وأضاف متمسكاً بموقفه: «الدروز يعرفون العبرية. العبرية هي اللغة الوحيدة التي ينبغي أن تظهر على اللافتات في إسرائيل».