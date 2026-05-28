تعيين رئيس الموساد إلى المحكمة العليا: خلاف قانوني يشتد حول رومان غوفمان

تتمسك المستشارة القانوني للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، بمعارضة تعيين رومان غومان رئيسا للموساد، وطالبت المحكمة بإصدار مرسوم قضائي بذلك.

في ردها على الفتوى القضائية للجنة الاستشارية لتعيين كبار الشخصيات في سلك الدولة في اسرائيل، ذكرت بهراف ميارا بأن رأي الأغلبية في اللجنة هي في محل تفسيرٌ لا أساس له. وغوفمان هو مرشح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لرئاسة الموساد. ويشتد الخلاف بين بهراف ميارا ونتنياهو على عدد من الملفات أهمها ملف تعيين رئيس الموساد.

وطلب اللواء رومان غوفمان نفسه من المحكمة قبول موقف أغلبية أعضاء اللجنة ورفض الالتماسات المقدمة ضده.