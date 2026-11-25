في أعقاب قرار القضاة إلزامها بالمثول، يُتوقع أن تحضر المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، اليوم الأربعاء جلسة في محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبناءً على طلبها، سيرافقها أيضًا المدعي العام للدولة، الذي استجاب لطلبها. ووفقًا للتقديرات، تعتزم بهاراف-ميارا تجنّب الرد قدر الإمكان على طلبات القضاة أثناء الجلسة نفسها.

في غضون ذلك، طلب رئيس الحكومة الإسرائيلي حضور الجلسة شخصيًا، لكنه عدل عن رأيه بناءً على توصية محاميه، المحامي عميت حداد، الذي رأى أن ذلك لا يخدم القضية.

كما ذُكر، ألزم القضاة في محاكمة نتنياهو بهاراف-ميارا بالمثول في الجلسة. وجاء في نص القرار: «خلصنا إلى أن ثمة قيمة مضافة في مثول المستشارة القضائية بنفسها. والسبب في ذلك هو أننا نرى، من أجل إجراء حوار ثنائي بنّاء، ضرورة أن يتمكن المسؤول عن اتخاذ القرارات من الاستماع إلى الأمور مباشرة والتعقيب عليها عند الحاجة».