على مدار العامين الماضيين، واجهت إسرائيل واحدة من أكثر الفترات تعقيداً وصعوبة في تاريخها، حيث شهدت حرباً طويلة ومكثفة على سبع جبهات، وحالة من عدم اليقين الجيوسياسي، وضغوطاً اقتصادية عالمية. ومع ذلك، فقد انبثقت من خضم هذه الاضطرابات واحدة من أروع قصص الصمود والقوة. ولم يكتفِ قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) في إسرائيل -المدعوم بسياسات حكومية حازمة ومركزة- بتجاوز هذه الاضطرابات فحسب، بل حقق أرقاماً قياسية غير مسبوقة، وعاد إلى مسار النمو السريع، وعزز مكانته كمحرك تكنولوجي ومركز علمي استراتيجي للعالم الغربي.

عند فحص الأرقام الرسمية الصادرة عن "هيئة الابتكار الإسرائيلية" والوزارات الحكومية، تتحول الإحصاءات الاقتصادية إلى قصة نجاح باهر. ففي عام 2025، بلغت صادرات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية مستوى قياسياً غير مسبوق ناهز 85 مليار دولار، مشكّلةً بذلك نحو 58% من إجمالي صادرات البلاد. كما ارتفع حجم إنتاج هذا القطاع ليصل إلى 352 مليار شيكل -أي ما يعادل 18.3% من الناتج المحلي الإجمالي- وساهم القطاع بنحو نصف إجمالي النمو الاقتصادي في إسرائيل.

وقد نجحت الشركات الإسرائيلية في جمع تمويلات بقيمة 15 مليار دولار تقريباً، مسجلةً بذلك زيادة لافتة بنسبة 30% مقارنة بعام 2024، في حين قفزت القيمة الإجمالية لصفقات التخارج (الاستحواذ والبيع) لتصل إلى حوالي 84 مليار دولار. واليوم، يقف ما يقرب من 400 ألف عامل وقائد في مجال التكنولوجيا في طليعة الاقتصاد الإسرائيلي. إن الرسالة التي تحملها هذه الأرقام واضحة لا لبس فيها: لم تنجح الحرب والتهديدات الأمنية في كسر محرك الابتكار الإسرائيلي، ولن تنجح في ذلك مستقبلاً.

ولا تقتصر القصة على الأرقام فحسب، بل تمتد لتشمل عمالقة التكنولوجيا والمستثمرين الدوليين الذين اختاروا الاستثمار في إسرائيل في هذه المرحلة بالذات.

صفقة "جوجل" و"ويز" (Wiz): في مارس 2025، أعلنت شركة "جوجل" عن استحواذها على شركة "ويز" الإسرائيلية مقابل 32 مليار دولار، وهي الصفقة الأكبر في تاريخ قطاع التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلي.

صفقة "بالو ألتو نتوركس" (Palo Alto Networks) و"سايبر آرك" (CyberArk): إنجاز كبير آخر بقيمة تقارب 25 مليار دولار، يعزز مكانة إسرائيل كعاصمة للأمن السيبراني وأمن الهوية الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي. الريادة في صناعات المستقبل: إلى جانب هذه الصفقات، تعمل حالياً في إسرائيل قرابة 1500 شركة متخصصة في التقنيات العميقة (Deep-tech) في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وتقنيات الحوسبة الكمومية، والروبوتات، وعلوم الحياة، وتقنيات الدفاع. وقد نجحت هذه الشركات في جمع أكثر من 28 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2019 و2025، مما جعل إسرائيل مركزاً عالمياً رائداً في مجال التقنيات العميقة خارج الولايات المتحدة.

لسنوات عديدة، ارتكزت علامة "أمة الشركات الناشئة" (Startup Nation) على نموذج يقوم على تأسيس الشركات، وجمع رأس المال، ثم بيعها. أما اليوم، فهناك رؤية مشتركة تجمع بين قطاع الصناعة والأوساط الأكاديمية والحكومة، وتدفع نحو تحول تاريخي في طريقة التفكير؛ إذ بات النجاح يُقاس بما يتبقى في إسرائيل بعد إتمام الصفقة: أي المواهب، والملكية الفكرية، والمهندسين، والمختبرات، ومراكز البحث والتطوير.

وتُعد شركة "RealSense" مثالاً بارزاً على ذلك؛ فبعد 14 شهراً فقط من انفصالها عن شركة "Intel"، وافقت الشركة في عام 2026 على الاستحواذ عليها من قبل شركة "Cognex" الأمريكية في صفقة تجاوزت قيمتها 600 مليون دولار (شاملةً تعويضات الموظفين). وتتوقع "RealSense" تحقيق إيرادات تتراوح بين 80 و90 مليون دولار في عام 2026، وهو ما يمثل نمواً يزيد عن 50% مقارنة بالعام السابق.

وستحافظ الصفقة على مركز التطوير في حيفا -الذي يضم غالبية القوى العاملة في الشركة- وتحوله إلى المركز العالمي للبحث والتطوير التابع لشركة "Cognex" في مجالي الرؤية الحاسوبية والروبوتات. وهذا هو النموذج الجديد الناجح: بيع الشركة، مع بقاء مواهبها وخبراتها ورؤوس أموالها في إسرائيل وترسيخ جذورها فيها بشكل أعمق.