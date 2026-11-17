لا يدرس مجلس إدارة إنفيديا إعادة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء ليل الاثنين–الثلاثاء نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر، وذلك رغم حملة متنامية للمطالبة بعودته بعد أيام قليلة من استقالته على خلفية فضائح علاقات عاطفية مع موظفات ومع سيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات في بكين.

وقّع أكثر من 180,200 شخص على عريضة تدعو إلى إعادته، بينهم الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وSpaceX إيلون ماسك، إلى جانب آلاف عرّفوا أنفسهم بأنهم موظفون في الشركة ومساهمون فيها. وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس (الاثنين) إنه لن يعارض عودة هوانغ إلى منصبه، وأضاف: «أعتقد أنه تعلّم درسًا كبيرًا».

أثار الاستقالة يوم الخميس الماضي، التي جاءت بعد أن أقرّ هوانغ بعلاقة عاطفية مع سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي كانت، وفقًا لتقديرات الاستخبارات الأمريكية التي نقلها مصدران إلى رويترز، تعمل كأصل استخباراتي لصالح وزارة أمن الدولة الصينية، هزة في شركة الرقائق العملاقة والأسواق.

منذ تفجّر القضية، فقدت إنفيديا 800 مليار دولار من قيمتها السوقية، وأغلق سهمها أمس على انخفاض بأكثر من 4%، قبل يوم من نشر نتائج الربع الثالث. وعلى خلفية الأزمة، أنشأ مقرّبون من هوانغ في وادي السيليكون «غرفة عمليات» للضغط على مجلس الإدارة من أجل إعادته، حتى إن برج تايبيه 101 في تايوان أُضيء أمس بعبارات مثل «تايوان تحب جنسن».

https://x.com/i/web/status/2122291927844593904 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ومع ذلك، وفقًا لتقرير رويترز، يحذّر كبار المستثمرين المؤسسيين وخبراء حوكمة الشركات من أن إعادته قبل استكمال التحقيق المستقل قد تعرّض الشركة لمخاطر قانونية وحالة من عدم اليقين.

أشار مستثمر مؤسسي في إنفيديا، تحدث إلى رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أنه سيتوخى الحذر بشأن عودة هوانغ، مضيفًا أن شركات كبرى أخرى، من بينها أبل ومايكروسوفت، ازدهرت بعد رحيل رؤسائها التنفيذيين أصحاب الرؤية.