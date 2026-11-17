أُجريت في حسابات الاستثمار الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقات شراء وبيع لأسهم شركة إنفيديا بقيمة إجمالية تتراوح بين 27 مليون دولار و97.5 مليون دولار منذ توليه منصبه للمرة الثانية، وفقًا لتحليل نشرته شبكة CNBC. واستند التحليل إلى إقرارات الذمة المالية السنوية والدورية لترامب، التي تشير إلى إجراء ما لا يقل عن 103 صفقات منفصلة على سهم الشركة. ونُفّذ بعض هذه الصفقات، التي بلغت قيمة الواحدة منها ما يصل إلى مليون دولار، بعد إطلاع الرئيس على معلومات استخباراتية بشأن علاقات الرئيس التنفيذي للشركة بامرأة يُشتبه في تجسسها لصالح الصين.

نفى ترامب يوم الاثنين الماضي تلقيه إحاطة بشأن الموضوع. وعندما سُئل عن التقرير المتعلق بالإحاطة التي تلقاها من وزير الخارجية روبيو، أجاب الرئيس: «لم أسمع بهذا»، وأضاف أنه لا يعرف ما إذا كانت المرأة، أليس هوانغ، جاسوسة صينية.

أفاد متحدث باسم البيت الأبيض، ردًا على التقارير الأخيرة، بأن مستشارين خارجيين مستقلين يديرون محفظة ترامب الاستثمارية دون تدخل منه. وأكدت شبكة CNBC أن إقرارات الذمة المالية لا تقدم أي دليل على أن ترامب وجّه بتنفيذ الصفقات أو أن مستشاريه كانوا على اطلاع بمعلومات استخباراتية سرية، مشيرة إلى أن صفقات إنفيديا جزء من نشاط تداول واسع في حساباته، شمل أكثر من 21 ألف صفقة أُبلغ عنها في عام 2025 وحده.