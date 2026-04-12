“مرتبطون إلى الأبد”: طاقم “أرتميس 2” يكشف كواليس تجربة فضائية استثنائية

أعضاء طاقم "أرتميس 2" الأربعة، الذين عادوا إلى البلاد أمس (السبت) في ساعات الفجر، قدّموا أول تعقيب لهم مع انتهاء الرحلة التاريخية التي استمرت 10 أيام في الفضاء، في مقابلات أجروها مع وسائل الإعلام. رواد الفضاء ريد فايسمان، فيكتور غلوفر وكريستينا كوك من ناسا، وجيريمي هانسن من وكالة الفضاء الكندية، تحدثوا بحماس عن التجربة الاستثنائية وعن المحبة والتقدير الكبيرين الذين يكنّونها لبعضهم البعض.

استُقبل الطاقم بحفل استقبال احتفالي ومؤثر في مطار إلينغتون بمركز جونسون للفضاء في هيوستن. استُقبلوا بتصفيق حار وعناق من مدير ناسا، جاريد أيزاكمان، الذي وصف المهمة بأنها "أعظم مغامرة في تاريخ البشرية".

"عندما تكون هناك، كل ما تريده هو العودة"

خلال المهمة التجريبية التي هدفت إلى تمهيد الطريق لمهام مستقبلية، وصل الطاقم إلى عمق أبعد في الفضاء مما وصل إليه أي إنسان قبلهم. وكان الحماس والأدرينالين واضحين في كلماتهم: "فيكتور، كريستينا وجيريمي، نحن مرتبطون إلى الأبد. لا أحد هنا في الأسفل سيعرف يومًا ما الذي مررنا به نحن الأربعة"، قال قائد المهمة وايزمان بحماس. "لم يكن من السهل أن تكون على بعد أكثر من 200 ألف ميل (321,868 كيلومترًا) من المنزل. قبل الإطلاق، يبدو الأمر كأنه أعظم حلم على وجه الأرض، وعندما تكون هناك في الخارج – كل ما تريده هو العودة إلى عائلتك وأصدقائك. إنه أمر مميز أن تكون إنسانًا، وإنه أمر مميز أن تكون على كوكب الأرض."

فايسمان، الأرمل الذي قال إنه دمعت عيناه عندما تحدث مع بناته من الفضاء، شارك بتجربته الخاصة حول العلاقة الفريدة داخل المركبة الفضائية الضيقة: "سماع زملائك في الطاقم يضحكون ويبكون ويحبون عائلاتهم من بعيد، كانت هذه أروع تجربة." خلال المهمة، اقترح الطاقم أيضًا تسمية فوهة قمرية باسم زوجة فايسمان الراحلة، كارول.

"كوكب الأرض هو فريق"

رائد الفضاء فيكتور جلوفر أقر بأنه لم يستوعب بعد كامل قوة المهمة: "الامتنان لما رأيناه وما فعلناه هو أكثر من أن يستطيع جسد واحد استيعابه". شكر الله والعائلات، وهو يتوجه إلى الطاقم والجمهور قائلاً: "أنا أحبكم جميعًا".

شاركت كريستينا كوك بأقوى اكتشافاتها في الرحلة: "واحدة من أقوى اكتشافاتي كانت عندما شاهدت كوكب الأرض يبدو صغيرًا جدًا من خلال نافذة أوريون، محاطًا بالظلام". كما شاركت برؤاها حول العمل الجماعي: "الفريق هو مجموعة موجودة في هذا معًا طوال الوقت، مهما كان الأمر، يعملون معًا في كل دقيقة من أجل نفس الهدف، مستعدون للتضحية بصمت من أجل بعضهم البعض، يعطون التعاطف، يحملون المسؤولية. للفريق نفس الهموم ونفس الاحتياجات، وهم مرتبطون بشكل جميل وحتمي. أعلم أنني لم أتعلم بعد كل ما يمكن أن يعلمني إياه هذا المسار. لكن هناك أمر جديد واحد أعلمه الآن، وهو: كوكب الأرض - أنتم فريق".

أشار هانسن إلى أن التجربة كانت بالنسبة له ولبقية أعضاء فريقه استثنائية – ويبدو أنه كان متحمساً لاكتشاف أن الأمر كان كذلك بالنسبة لكل شخص على وجه الأرض تابع المهمة. وأضاف أيضاً: "لدينا مصطلح في الفريق اخترعناه منذ زمن بعيد، 'قطار الفرح'، ويبدو أنكم رأيتم الكثير من الفرح هناك في الأعلى. نحن لسنا دائماً على قطار الفرح، لكننا ملتزمون بالعودة إليه في أسرع وقت ممكن. وهذه مهارة حياة مفيدة لأي فريق يحاول تحقيق شيء ما".

"ما رأيتم هناك في الأعلى كان مجموعة من الأشخاص الذين يحبون المساهمة ويستمتعون بذلك"، قال هانسن. "ومما نسمعه، كان ذلك شيئًا خاصًا بالنسبة لكم أن تشاهدوه. أقترح أنه عندما تنظرون إلى الأعلى، أنتم لا تنظرون إلينا. نحن مرآة تعكسكم، وإذا أحببتم ما ترون، فقط انظروا أعمق قليلاً إلى الداخل. هؤلاء أنتم."

النظرة إلى المستقبل

مهمة أرتميس 2 مهّدت الطريق لمهمة "أرتميس 3"، التي من المتوقع أن تنطلق عام 2027. أشار مدير ناسا، إيزاكمان، إلى أن الإعلان عن الطاقم القادم وتجهيز المركبات سيحدث قريبًا. وقال: "سيبدأ الطاقم القادم بالتحضيرات لبناء القاعدة على سطح القمر. لن نتخلى عنها مرة أخرى."

ونيسا ويكو، مديرة مركز جونسون للفضاء، لخصت بالقول: "غالبًا ما نقول إننا نقف على أكتاف العمالقة. بعد أن رأيتهم يعودون، يجب أن أقول إن أكتافهم تبدو الآن أوسع أكثر للجيل القادم."

على مدار المهمة التي قطعوا خلالها مسافة مئات الآلاف من الكيلومترات، حققوا العديد من الإنجازات الكبيرة والمهمة - من بينها الوصول إلى أعماق الفضاء، إلى مسافة لم يصل إليها البشر منذ أكثر من نصف قرن. في الوقت نفسه، سجلت بعض اللحظات الصعبة، مثل عطل في دورات المياه وصعوبة في الاتصال بالبريد الإلكتروني. وبالمقابل، سُجلت أيضًا لحظات مؤثرة ومفرحة.