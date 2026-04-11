إنجاز فضائي جديد: نجاح مهمة “أرتميس 2” وعودة الطاقم بسلام

تاريخ في الفضاء: مهمة "أرتميس 2" انتهت بنجاح، حيث عادت كبسولة أوريون التي كان بداخلها أربعة رواد فضاء خلال الليل (بين الجمعة والسبت) إلى الأرض بسلام، وذلك بعد حوالي عشرة أيام من انطلاقهم إلى الفضاء. الآن من المتوقع أن يخضعوا لفحوصات طبية، كما هو متبع بعد كل مهمة فضاء، وأن يلتقوا بعائلاتهم.

قائد مهمة "أرتميس 2" كان ريد وايسمان، وهو رائد الفضاء الرئيسي السابق في ناسا. شارك في المهمة إلى جانبه فيكتور غلوفر، أول رائد فضاء أمريكي من أصل أفريقي وصل إلى محطة الفضاء الدولية، وكان طيار أول مهمة مأهولة لشركة سبيس إكس.

خبيرة المهمة كانت رائدة الفضاء كريستينا كوك، التي حطمت عدة أرقام قياسية في الفضاء، منها الرقم القياسي لأطول مدة إقامة متواصلة في الفضاء لسيدة، وقامت بأول مهمة سير في الفضاء نسائية بحتة. إلى جانبهما، سيشارك في المهمة أيضًا الكندي جيريمي هانسون، طيار مقاتلات سابق وهذه كانت أول رحلة له إلى الفضاء، وسيعمل هو أيضًا كخبير.

على مدار المهمة، التي قطعوا خلالها مسافة مئات الآلاف من الكيلومترات، سجلوا إنجازات عديدة وهامة – من بينها الوصول إلى عمق الفضاء، إلى مسافة لم يصل إليها البشر منذ عقود. في الوقت نفسه، سُجلت عدة لحظات تحدٍ، من بينها عطل في الحمامات وصعوبة في الاتصال بالبريد الإلكتروني. كذلك، سُجلت لحظات مؤثرة ومفرحة.

أحد اللحظات التي لم تترك عيناً جافة - لا على كوكب الأرض ولا في الفضاء الخارجي - كانت اللحظة التي توجه فيها رواد الفضاء إلى مركز المراقبة وطلبوا تسمية أحد الفوهات التي عثروا عليها باسم كارول، زوجة فايسمان الراحلة، التي توفيت عام 2020 بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

لحظة أخرى جذبت الانتباه العالمي كانت اللحظة التي طافت فيها جرة من شوكولاتة نوتيلا في المحطة. هذا المشهد المميز أثار العديد من ردود الفعل - وحتى تم ذكره في محادثة أجراها رئيس وزراء كندا مارك كارني مع رواد الفضاء.