الولايات المتحدة والصين تبرزان كالقوتين المهيمنتين في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد تضطر الدول حول العالم قريبًا إلى اتخاذ قرار بشأن أي نظام بيئي تكنولوجي ترغب في الانتماء إليه.

بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، فقد تم اتخاذ ذلك القرار بالفعل.

وفقًا للمحلل السياسي وخبير الذكاء الاصطناعي عبيد الزعابي، اختارت دولة الإمارات واشنطن بينما تسعى جاهدة لترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وما بعده.

قال الزعابي: "هناك عدد قليل فقط من الجهات الفاعلة في سباق الذكاء الاصطناعي. هؤلاء هم الولايات المتحدة والصين. وفي الشرق الأوسط هناك لاعبان فقط في الحقيقة، وهما الإمارات وإسرائيل."

الإمارات العربية المتحدة لا تحاول التنافس مباشرة مع الولايات المتحدة في تطوير أكثر نماذج أو شرائح الذكاء الاصطناعي تقدماً. وبدلاً من ذلك، فإن طموحها يكمن في بناء البنية التحتية اللازمة لدعم هذه التكنولوجيا.

يشير الزعابي إلى موارد الطاقة، ورأس المال، والبنية التحتية الحاسوبية المتنامية في دولة الإمارات باعتبارها مزايا رئيسية. وقال: "تهدف دولة الإمارات إلى استقطاب كل القدرة الحاسوبية من غرب آسيا، وشمال أفريقيا، وشرق أفريقيا، ووسط آسيا، وشبه القارة الهندية، والبلقان لتكون المركز الرئيسي للحوسبة."

تعتمد الاستراتيجية بشكل كبير على الوصول إلى الرقائق المتقدمة، وهي مجال تحتفظ فيه الولايات المتحدة بمكانة مهيمنة. قال الزعابي: "في لعبة الذكاء الاصطناعي، لدى الولايات المتحدة موقع مهيمن". "لديهم كل الرقائق. لديهم الوكلاء، النماذج، وهم يمتلكون إنتاج الرقائق."

ذلك التفوق التكنولوجي يُصبح بشكل متزايد أداة جيوسياسية.

يقول الزعابي إن الإمارات كانت تحتفظ سابقاً بعلاقات وثيقة مع كل من واشنطن وبكين، لكن الأهمية الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي جعلت الحياد أكثر صعوبة.

قال: "كانت الإمارات قريبة جداً من الولايات المتحدة والصين. لكن الولايات المتحدة أوضحت الأمر: إذا أردت أن تكون جزءاً من ثورة الذكاء الاصطناعي، فعليك أن تقوم بذلك معهم حصرياً. لذلك كان على الإمارات أن تختار – فاخترنا الولايات المتحدة."

يعتقد الزعابي أن حرية الاختيار قد تصبح أكثر أهمية مع توسع المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين لتتجاوز النماذج الفردية للذكاء الاصطناعي وتمتد إلى البنية التحتية الداعمة لها.

يشير إلى أنظمة الأقمار الصناعية المتنافسة كمثال مبكر على انقسام تكنولوجي أوسع نطاقًا، مجادلًا بأن الدول قد تجد نفسها في نهاية المطاف تعمل ضمن نظم بيئية تكنولوجية منفصلة تقودها الولايات المتحدة والصين.

قال: "لم يعد السؤال هو ما الذي سيحدث." "نحن نعرف ما الذي سيحدث. سيكون لدى الولايات المتحدة والصين نظاما ذكاء اصطناعي سياديان خاصان بهما."

بالنسبة للدول العالقة بين القوتين، يقول إن البقاء خارج أي من النظامين قد يحمل تكلفة عالية. قال الزعبي: "إذا لم تتعاون معهم، ستكون في وضع ضعيف جدًا". "لن يكون لديك مساحة أساسًا."

بالنسبة للإمارات، فالهدف ليس مجرد استيراد الذكاء الاصطناعي الأمريكي، بل ضمان حصة في البنية التحتية التي تقف وراءه. قال الزعابي: "يمكن وصف الإمارات بأنها تشتري مكاناً في النظام". "لكن... الإمارات تساهم بطريقة تجعلها تتملك – ولنقل تقتني حصة – في هذا النظام."

في نهاية المطاف، يرى أن دولة الإمارات ستصبح مركزًا إقليميًا للذكاء الاصطناعي الأمريكي.

قال: "تبني دولة الإمارات البنية التحتية للطاقة، والبنية التحتية للحوسبة، والبنية التحتية السياسية لتكون مركزاً للذكاء الاصطناعي الأمريكي في آسيا والشرق الأوسط."

بالنسبة لأبوظبي، الرهان هو أن قوة الحوسبة ستصبح موردًا استراتيجيًا على مستوى البنية التحتية التي غيّرت اقتصاد الخليج في الأجيال السابقة.

ومع احتدام المنافسة بين واشنطن وبكين، قد تراهن الإمارات ليس فقط على الذكاء الاصطناعي نفسه، بل أيضاً على اختيار الجانب الصحيح في الانقسام التكنولوجي الناشئ.