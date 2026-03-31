الصين وباكستان تدعوان لوقف فوري للحرب في إيران وإطلاق محادثات سلام عاجلة

دعت كل من الصين وباكستان إلى إنهاء الحرب في إيران، من خلال إطلاق مسار سياسي قائم على محادثات سلام عاجلة.

وأعلنت الدولتان عن مبادرة مشتركة من خمسة بنود تهدف إلى وقف التصعيد، حيث شددتا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء العمليات العسكرية دون تأخير.

كما حثت بكين وإسلام آباد جميع الأطراف المعنية على الانخراط في حوار مباشر “في أقرب وقت ممكن”، بهدف احتواء التوترات ومنع تفاقم الأوضاع في المنطقة.

وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد المخاوف الدولية من تداعيات استمرار الحرب، وسط تحركات دبلوماسية متزايدة للدفع نحو حل سياسي يضمن الاستقرار الإقليمي.