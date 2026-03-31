الصين وباكستان تدعوان لوقف فوري للحرب في إيران وإطلاق محادثات سلام عاجلة | تحديثات
الصواريخ تسببت بأضرار في الممتلكات في عدة مواقع في الوسط • الجيش الإسرائيلي: استُكملت موجة هجمات في طهران • كاتس: "الجيش الإسرائيلي سيسيطر أمنياً على كل جنوب لبنان حتى الليطاني؛سيتم هدم جميع البيوت"
اليوم الثاني والثلاثون للحرب في ايران: استؤنف فجر اليوم إطلاق الصواريخ من إيران نحو إسرائيل، حيث تم اعتراض جميع الإطلاقات نحو غوش دان ومنطقة القدس. في موقع في بني براك، أُصيبت أم وخمسة أطفال. في موقع في بيتاح تكفا لحقت أضرار بالممتلكات دون وقوع إصابات بشرية. بالتزامن، أعلن وزير الدفاع كاتس: "الجيش الإسرائيلي سيسيطر أمنيًا على كامل جنوب لبنان حتى الليطاني؛ جميع البيوت في القرى المجاورة سيتم هدمها".
الصين وباكستان تدعوان لوقف فوري للحرب في إيران وإطلاق محادثات سلام عاجلة
دعت كل من الصين وباكستان إلى إنهاء الحرب في إيران، من خلال إطلاق مسار سياسي قائم على محادثات سلام عاجلة.
وأعلنت الدولتان عن مبادرة مشتركة من خمسة بنود تهدف إلى وقف التصعيد، حيث شددتا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء العمليات العسكرية دون تأخير.
كما حثت بكين وإسلام آباد جميع الأطراف المعنية على الانخراط في حوار مباشر “في أقرب وقت ممكن”، بهدف احتواء التوترات ومنع تفاقم الأوضاع في المنطقة.
وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد المخاوف الدولية من تداعيات استمرار الحرب، وسط تحركات دبلوماسية متزايدة للدفع نحو حل سياسي يضمن الاستقرار الإقليمي.
أصدر الجيش الإسرائيلي تحذير إخلاء جديدًا لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الجيش.
ودعا البيان السكان إلى إخلاء مناطق محددة في الضاحية، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول نطاق المناطق المشمولة أو توقيت التنفيذ، في خطوة تُشير عادة إلى احتمال تنفيذ ضربات عسكرية في تلك المناطق.
ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار التصعيد على الجبهة اللبنانية، حيث تتكرر في الآونة الأخيرة دعوات الإخلاء كجزء من الإجراءات الميدانية التي تسبق العمليات العسكرية.
أُصيب رجل بجروح متوسطة، اليوم، إثر سقوط شظايا في بلدة أفيفيم شمالي إسرائيل، وفق ما أفادت به تقارير أولية.
وبحسب المعطيات، فإن المصاب هو عامل بناء يبلغ من العمر 56 عامًا، كان متواجدًا في موقع عمله لحظة وقوع الحادث، حيث تعرّض لإصابة في الأطراف السفلية نتيجة الشظايا.
وفي موازاة ذلك، أفادت التقارير ببدء عملية تمشيط وملاحقة لطائرة مسيّرة يُشتبه بأنها تقف خلف الحادث.
وقال المسعف في نجمة داوود الحمراء، مئير بيتون: “عند وصولنا إلى المكان، وجدنا المصاب وهو في حالة وعي ويعاني من إصابة في الأطراف السفلية. أفاد بأنه أُصيب بشظية أثناء عمله في موقع بناء. قدمنا له العلاج الأولي، وتم نقله بواسطة وحدة العناية المكثفة إلى المستشفى، حيث وُصفت حالته بالمتوسطة”.
وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة الشمالية.
إسرائيل تعلن خطة أمنية داخل لبنان حتى الليطاني: منع عودة السكان وتدمير القرى الحدودية
أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن ملامح خطة أمنية جديدة في جنوب لبنان، تتضمن انتشارًا عسكريًا للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية حتى نهر الليطاني، وذلك في إطار ما وصفه بترتيبات ما بعد العملية العسكرية.
وقال كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيعمل على إقامة “منطقة أمنية” داخل جنوب لبنان، بهدف مواجهة تهديدات الصواريخ المضادة للدروع، وضمان أمن البلدات الإسرائيلية في الشمال. وأضاف أن القوات الإسرائيلية ستواصل السيطرة الأمنية على المنطقة حتى استكمال تحقيق الأهداف المحددة.
وبحسب التصريحات، تشمل الخطة أيضًا منع عودة مئات آلاف السكان اللبنانيين الذين غادروا مناطقهم جنوب الليطاني خلال التصعيد، وذلك إلى حين التأكد من استقرار الوضع الأمني. كما أشار إلى أن القرى الحدودية القريبة من الخط الفاصل قد تخضع لإجراءات ميدانية، في سياق ما وصفه بإزالة مصادر التهديد.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر على الجبهة الشمالية، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة، في وقت لم تصدر فيه بعد مواقف رسمية من الجانب اللبناني بشأن هذه الطروحات.
أفادت قناة الحدث السعودية من مصادرها أن لبنان أبلغ الأمم المتحدة بتصنيف الجناح العسكري لحزب الله كمنظمة غير شرعية، مما يحظر أنشطته العسكرية والأمنية.
عمليات إطلاق الصواريخ من إيران إلى وسط البلاد: سيارة متضررة في جفعات شموئيل تحترق في موقف السيارات؛ نجمة داود الحمراء: أربعة جرحى بإصابات طفيفة، بينهم طفلان أصيبا بالقذيفة