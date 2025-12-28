تقرير: إسرائيل اختطفت في غزة عنصراً من حركة الجهاد الإسلامي له علاقة باحتجاز ران غويلي

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية الصادرة في لندن اليوم (الأحد) نقلاً عن مصادر فلسطينية أن إسرائيل اختطفت ناشطاً في الجناح العسكري للجهاد الإسلامي كجزء من الجهود لاستعادة جثة الجندي الأسير الأخير ران غويلي.

وفقًا للتقرير, قوات إسرائيلية نفذت عملية سرية داخل القطاع كجزء من البحث عن المختطف ران غوئيلي - وخلالها اختطفت المسلح. الصحيفة السعودية رفضت الكشف عن اسم الناشط، لكنها أشارت إلى أن الاختطاف وقع على ما يبدو على بعد كيلومتر غرب الخط الأصفر، في منطقة خاضعة لسيطرة حماس، وذلك قبل عدة أيام.

مصادر في حركة الجهاد الإسلامي أكدت لصحيفة "الشرق الأوسط" أن جثة ران غويلي كانت بالفعل بحوزة التنظيم ، ولكن بعد فترة قصيرة تم تسليمها لعناصر الجناح العسكري لحركة حماس. وخلال الحرب، وبحسب المصادر، نُقل ران بين عدة مواقع بسبب نشاط الجيش الإسرائيلي في المنطقة.