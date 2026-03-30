إصابات أيضاً في الكريوت وشفاعمرو إثر حوالي 10 إطلاقات من لبنان •حطام مسيّرة سقط على شاحنة إسرائيلية وإصابة طفيفة• أكثر من 80 قذيفة خلال ساعات: الجيش الإسرائيلي أنهى ضرب مواقع إنتاج أسلحة في طهران
اليوم الـ31 للحرب: سجل إطلاق خمسة صواريخ من إيران اليوم (الاثنين) منذ ساعات الصباح باتجاه جنوب وشمال إسرائيل، حيث تم اعتراض معظمها بنجاح. قبيل ساعات الظهر تم تسجيل وابل مشترك، أطلق من لبنان وإيران، باتجاه الأراضي الإسرائيلية. تم تفعيل صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وفي منطقة الشارون، وتم تسجيل إصابة إضافية في مصافي النفط بحيفا.
للمرة الرابعة: تركيا تعترض صاروخًا إيرانيًا اخترق أجواءها
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن منظومات الدفاع التابعة لحلف الناتو اعترضت صاروخًا باليستيًا إيرانيًا اخترق الأجواء التركية، في حادثة تُعد الرابعة منذ بدء النزاع الإقليمي. ولم تُسجل أي إصابات نتيجة الحادث حتى الآن، وفق بيان الوزارة.
روبيو: لن نعترف بسيادة إيران على مضيق هرمز والحرب ستنتهي خلال أسابيع
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية إن الولايات المتحدة لن توافق على مطالبة إيران بـ"السيادة" على مضيق هرمز، محذرًا من أن ذلك سيشكل سابقة خطيرة تتيح للدول الاستيلاء على طرق مائية دولية.
وأكد روبيو أن الحرب ستنتهي خلال أسابيع، وأن مضيق هرمز سيُفتح مرة أخرى بطريقة أو بأخرى بعد انتهاء العمليات العسكرية في إيران. وأضاف: "إذا اختارت إيران إغلاق المضيق بعد انتهاء العملية العسكرية، فإنها ستواجه عواقب وخيمة".
فرنسا تحقق في صلة محتملة لإيران بمحاولة تفجير فاشلة ضد بنك أوف أمريكا في باريس
أعلنت السلطات الفرنسية، بقيادة وزير الداخلية لوران نونيز، أن التحقيق جارٍ حول احتمال تورط إيران في محاولة تفجير تم إحباطها نهاية الأسبوع الماضي أمام فرع بنك أوف أمريكا في باريس. وتمكنت الشرطة من ضبط مشتبه به كان قد زرع عبوة ناسفة مؤقتة تحتوي على خمسة لترات من الوقود ونظام تفجير أمام الفرع.
ويجري التحقيق أيضًا في احتمال وجود صلة بين هذا الحادث ومحاولات هجوم مشابهة في أوروبا خلال الأسابيع الأخيرة استهدفت مؤسسات يهودية، والتي تبنى مسؤوليتها تنظيم "حركة الشاب اليمين الإسلاميين" الموالي لإيران. حتى الآن، تم اعتقال خمسة مشتبه بهم ضمن التحقيقات الجارية.
إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية المشاركة في هجمات إيران
أعلنت الحكومة الإسبانية عن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية التي تشارك في العمليات العسكرية ضد إيران. ويأتي هذا القرار في إطار سياسة مدريد للحفاظ على سيادتها الجوية، وسط تصاعد التوترات الإقليمية بين الولايات المتحدة وطهران.
الجيش الإسرائيلي يشن هجومًا على موقع دفاع جوي إيراني قرب بحر قزوين
شن الجيش الإسرائيلي هجومًا على موقع دفاع جوي تابع للنظام الإيراني، يقع قرب بحر قزوين في شمال إيران. وأكد المتحدث باسم الجيش أن الموقع يحتوي على منظومات دفاع جوي متقدمة، وتم إخفاؤه ضمن منطقة غابية على بعد أكثر من 1,600 كيلومتر من إسرائيل.
ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة عمليات استهداف إيرانية-إسرائيلية، وسط تصاعد التوترات الإقليمية حول تطوير إيران للصواريخ والقدرات العسكرية في مواقع بعيدة عن حدودها المباشرة.
إيران تهدد مضيق هرمز: تحذير أمريكي من سيطرة محتملة على طرق الطاقة الدولية
حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من مخاطر سيطرة إيران على مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الشحن البحري للطاقة في العالم. وأكد روبيو أن إيران تسعى لإنشاء نظام لفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، وهو ما قد يهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن تأثير أي تعطيل سيطال العالم بأسره، مشددًا على أن الولايات المتحدة وحلفاءها لن تسمحوا لإيران بإنشاء نظام تحكم في مرور الطاقة الدولية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في الخليج، مع استمرار المفاوضات النووية الأمريكية-الإيرانية والتهديدات العسكرية المحتملة على الممرات البحرية الحيوية.
