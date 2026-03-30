روبيو: لن نعترف بسيادة إيران على مضيق هرمز والحرب ستنتهي خلال أسابيع

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية إن الولايات المتحدة لن توافق على مطالبة إيران بـ"السيادة" على مضيق هرمز، محذرًا من أن ذلك سيشكل سابقة خطيرة تتيح للدول الاستيلاء على طرق مائية دولية.

وأكد روبيو أن الحرب ستنتهي خلال أسابيع، وأن مضيق هرمز سيُفتح مرة أخرى بطريقة أو بأخرى بعد انتهاء العمليات العسكرية في إيران. وأضاف: "إذا اختارت إيران إغلاق المضيق بعد انتهاء العملية العسكرية، فإنها ستواجه عواقب وخيمة".