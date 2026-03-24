بن سلمان يضغط على ترامب لمواصلة الحرب ضد إيران: “فرصة تاريخية لتغيير الشرق الأوسط”

أفادت تقارير إعلامية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يدفع باتجاه استمرار التصعيد ضد إيران، من خلال تشجيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة الضغوط العسكرية والسياسية.

وبحسب ما نُقل عن مصادر تحدثت لصحيفة “نيويورك تايمز”، فقد جرت سلسلة اتصالات خلال الأسبوع الماضي، عبّر خلالها بن سلمان عن اعتقاده بأن المرحلة الحالية تمثل “فرصة تاريخية” لإعادة تشكيل توازنات المنطقة، مشددًا على ضرورة زيادة الضغط على طهران.

وتشير المعطيات إلى أن هذه المواقف ترتبط برؤية تعتبر أن التهديدات الإقليمية، وفق وجهة نظر بعض دول الخليج، تتطلب مقاربة أكثر حزمًا تجاه إيران، في ظل استمرار التوترات في المنطقة.