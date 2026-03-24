اليوم الخامس والعشرون من الحرب في ايران: نُفذت عدة عمليات إطلاق صواريخ اليوم (الثلاثاء) باتجاه إسرائيل من إيران، كما أُطلق صاروخ باليستي باتجاه بيروت في الوقت نفسه. سقط صاروخ برأس حربي يزن 100 كيلوغرام في وسط تل أبيب، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة. وواصل حزب الله إطلاق النار، حيث أُطلقت عشرات الصواريخ على الجليل ومنطقة كريات وخليج حيفا.
إطلاق نحو 30 صاروخا تجاه الجليل الأعلى في الرشقة الأخيرة من لبنان
أغلقت الشرطة الطريق السريع 90 أمام حركة المرور في المنطقة للتعامل مع الوضع في الجليل. ووفقًا للسياسة المتبعة، أُطلق نحو 30 صاروخًا على الجليل الأعلى في القصف من لبنان، وسقط معظمها في مناطق مفتوحة.
الإعلان عن وفاة المصابة في الجليل الأعلى بعد إصابتها الخطيرة جراء الاستهداف الصاروخي
نجمة داود الحمراء: إصابة امرأة بجروح خطيرة جراء صاروخ بالجليل الأعلى، وإصابة شخصين آخرين بجروح طفيفة
أفادت نجمة داود الحمراء بإصابة امرأة بجروح خطيرة جراء إطلاق صاروخ بالجليل الأعلى، وإصابة شخصين آخرين بجروح طفيفة. وفي الوقت نفسه، أكدت قيادة الجبهة الداخلية انتهاء الحادث في جميع أنحاء الجليل.
تقرير: الصاروخ الايراني الذي اعترض فوق لبنان كان يستهدف السفارة الأمريكية
أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدرين أمنيين في لبنان، باعتراض صاروخ أُطلق من إيران فوق الأجواء اللبنانية لأول مرة. وذكر أحد المصدرين أن سفينة حربية أجنبية هي من قامت بالاعتراض. وبحسب معلومات تلقتها صحيفة النهار اللبنانية، تشير التقييمات الأمنية الأولية إلى أن الصاروخ الإيراني كان يستهدف السفارة الأمريكية في عوكر، لبنان، أو قاعدة حماة في سوريا.
مسؤول إيراني لـCNN: اتصالات أمريكية أولية لم تتطور إلى مفاوضات
السلطات الإسرائيلية تؤكد رصد ثلاث قذائف بينها قرب ملعب رياضي وسط أضرار مادية محدودة
بن سلمان يضغط على ترامب لمواصلة الحرب ضد إيران: “فرصة تاريخية لتغيير الشرق الأوسط”
أفادت تقارير إعلامية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يدفع باتجاه استمرار التصعيد ضد إيران، من خلال تشجيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة الضغوط العسكرية والسياسية.
وبحسب ما نُقل عن مصادر تحدثت لصحيفة “نيويورك تايمز”، فقد جرت سلسلة اتصالات خلال الأسبوع الماضي، عبّر خلالها بن سلمان عن اعتقاده بأن المرحلة الحالية تمثل “فرصة تاريخية” لإعادة تشكيل توازنات المنطقة، مشددًا على ضرورة زيادة الضغط على طهران.
وتشير المعطيات إلى أن هذه المواقف ترتبط برؤية تعتبر أن التهديدات الإقليمية، وفق وجهة نظر بعض دول الخليج، تتطلب مقاربة أكثر حزمًا تجاه إيران، في ظل استمرار التوترات في المنطقة.
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك): البحرية الإسرائيلية اغتالت عنصر من فيلق القدس الإيراني في منطقة بيروت
أوضح الجيش الإسرائيلي: لم يتم إطلاق أي صاروخ انشطاري على تل أبيب هذا الصباح، بل أصاب رأس حربي واحد فقط - ولم تنجح عملية الاعتراض.
إيران تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بيروت وسط تصعيد إقليمي متسارع
أفادت تقارير بأن إيران أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه بيروت، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا ضمن التوترات الإقليمية المتزايدة.
ويأتي هذا التطور في ظل بيئة أمنية متوترة تشهد تبادلًا مستمرًا للتهديدات والتحركات العسكرية بين أطراف مختلفة في المنطقة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق المواجهة ليشمل جبهات إضافية.
إصابات جنوب إسرائيل: طبيب وشابة ورضيع جراء موجة صواريخ
أفادت تقارير ميدانية بإصابة عدة أشخاص في الجنوب، من بينهم طبيب يبلغ من العمر 40 عامًا يعمل في مستشفى سوروكا، وذلك بعد عودته من مناوبته، حيث أُصيب بجروح متوسطة نتيجة موجة انفجار.
كما أُصيبت شابة تبلغ من العمر 26 عامًا ورضيع يبلغ من العمر نحو شهرين بجروح وُصفت بالطفيفة، في الحادثة ذاتها التي جاءت نتيجة سقوط صواريخ في المنطقة.
وتأتي هذه الإصابات في ظل استمرار إطلاق الصواريخ باتجاه مناطق جنوبية، ما يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها المدنيون والبنية التحتية في ظل التصعيد المستمر.
قرار لبناني مفاجئ: طرد السفير الإيراني الجديد واستدعاء السفير من طهران
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية عن إلغاء موافقتها على تعيين السفير الإيراني المعيّن لدى لبنان، محمد رضا شيباني، وإلزامه بمغادرة البلاد حتى يوم الأحد، في خطوة تعكس تصعيدًا دبلوماسيًا لافتًا مع إيران.
وفي تطور متصل، قررت السلطات اللبنانية استدعاء سفيرها لدى طهران، أحمد سويدان، إلى بيروت للتشاور، مشيرة إلى ما وصفته بانتهاكات للأعراف والبروتوكولات الدبلوماسية من الجانب الإيراني.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق توتر متزايد بين البلدين، وسط مؤشرات على إعادة تقييم العلاقات الدبلوماسية بينهما، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على مستوى التعاون والتوازنات الإقليمية.
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف معبر رئيسي لحزب الله جنوب الليطاني
أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت خلال ساعات الليل عملية استهداف لمعبر يُعد من النقاط الحيوية التي يُستخدمها حزب الله في التنقل بين شمال وجنوب نهر الليطاني.
وبحسب البيان، فإن هذا المعبر كان يُستخدم في نقل وسائل قتالية تشمل صواريخ ومنصات إطلاق، في إطار ما وصفه الجيش بمحاولات تنفيذ عمليات ضد قواته.
وأوضح البيان أن الاستهداف يندرج ضمن جهود تعطيل البنية التحتية العسكرية للحزب، والحد من قدرته على نقل الأسلحة وتعزيز انتشاره الميداني في المنطقة الجنوبية من لبنان.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر على الجبهة الشمالية، مع تبادل متواصل للضربات بين الجانبين، وتزايد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة.
مصادر إسرائيلية تقول لوكالة رويترز: ترامب مصمم على التوصل إلى اتفاق، لكن من غير المرجح أن توافق إيران على مطالبي.
يبدو أن الحكومة ستمدد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد اليوم وحتى 14 أبريل.
أُطلقت عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه المنطقة الشمالية، وأفادت التقارير الأولية بسقوط صاروخ في الكريوت.