رئيس البرلمان الإيراني يرد على ترامب: أي عدوان سيُقابل برد مباشر وحازم

حذّر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من أن أي هجوم جديد على بلاده سيواجه برد "مباشر وحازم"، وذلك في أعقاب تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال توسيع الضربات ضد أهداف داخل إيران.

وقال قاليباف إن "كل عمل عدائي سيُقابل برد مباشر وحاسم"، في إشارة إلى التصعيد المتواصل بين طهران وواشنطن، وسط تزايد التهديدات المتبادلة بين الجانبين.

وجاءت تصريحاته بعد مقابلة لترامب مع شبكة "فوكس نيوز"، قال فيها إنه بات "قريباً من إصدار أوامر بشن ضربات إضافية" تستهدف محطات كهرباء وجسوراً داخل إيران، متهماً طهران بالمماطلة في المفاوضات وعدم إظهار الجدية الكافية للتوصل إلى اتفاق.