ترامب يهدد بتوسيع الضربات ضد إيران: قد نستهدف محطات كهرباء وجسوراً| تحديثات
الجيش الأمريكي أكد أنه شن هجومًا "دفاعًا عن النفس" بأمر من ترامب • سُمعت انفجارات في جنوب البلاد، في منطقة جزيرة قشم، سيريك وبندر عباس • ترامب شدد: "يجب أن يكون الرد قويًا جدًا"
هاجم الجيش الأمريكي الليلة الماضية (الأربعاء) في إيران "دفاعًا عن النفس" بعد إسقاط مروحية الأباتشي أمس في مضيق هرمز. سُمعت انفجارات في جنوب إيران، في منطقة جزيرة قشم، سيريك وبندر عباس، حيث تم تسجيل مواجهات عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران بالفعل.
رئيس البرلمان الإيراني يرد على ترامب: أي عدوان سيُقابل برد مباشر وحازم
حذّر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من أن أي هجوم جديد على بلاده سيواجه برد "مباشر وحازم"، وذلك في أعقاب تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال توسيع الضربات ضد أهداف داخل إيران.
وقال قاليباف إن "كل عمل عدائي سيُقابل برد مباشر وحاسم"، في إشارة إلى التصعيد المتواصل بين طهران وواشنطن، وسط تزايد التهديدات المتبادلة بين الجانبين.
وجاءت تصريحاته بعد مقابلة لترامب مع شبكة "فوكس نيوز"، قال فيها إنه بات "قريباً من إصدار أوامر بشن ضربات إضافية" تستهدف محطات كهرباء وجسوراً داخل إيران، متهماً طهران بالمماطلة في المفاوضات وعدم إظهار الجدية الكافية للتوصل إلى اتفاق.
ترامب يهدد بتوسيع الضربات ضد إيران: قد نستهدف محطات كهرباء وجسوراً
لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية تنفيذ ضربات عسكرية إضافية ضد أهداف داخل إيران، مشيراً إلى أن محطات الكهرباء والجسور قد تكون ضمن الأهداف المحتملة في حال استمرار التوتر بين الجانبين.
وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال ترامب إنه "قريب من إصدار أوامر بشن هجمات جديدة" على منشآت بنية تحتية إيرانية، معتبراً أن طهران "تستغرق وقتاً طويلاً في التفاوض على اتفاق".
وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد حدة المواجهة بين واشنطن وطهران، واستمرار التوترات العسكرية والدبلوماسية المرتبطة بالملف النووي والتطورات الأمنية في المنطقة.
مفاوضات إيران–أمريكا: وفد قطري في طهران لإتمام الاتفاق وترامب يتوعد بـ”دفع الثمن”
أفادت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصدر رسمي مطّلع بأن فريق وساطة قطري وصل صباح اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران، في إطار جهود تهدف إلى استكمال التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.
ووفقاً للمصدر، فإن زيارة الوفد تأتي ضمن تحركات دبلوماسية مكثفة لدفع المفاوضات إلى مرحلة الحسم، وسط استمرار الخلافات حول بنود الاتفاق النووي والعقوبات.
وفي المقابل، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته عبر منشور على منصته “تروث سوشيال”، قائلاً إن “الجيش الإيراني في حالة فوضى”، مضيفاً أن “إيران تتحدث كثيراً ولا تفعل شيئاً”، واصفاً طهران بأنها “ستدفع الثمن”.
حادث بحري في خليج عُمان.. إصابة ناقلة نفط ووفاة بحار وفقدان اثنين
أفادت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بوقوع حادث بحري شمال مدينة صحار العُمانية في منطقة خليج عُمان، حيث أبلغت ناقلة نفط عن اندلاع حريق في غرفة المحركات.
ووفقاً للوكالة، أسفر الحادث عن وفاة أحد أفراد الطاقم، فيما لا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين، وسط عمليات بحث وإنقاذ جارية في موقع الحادث.
وأضافت التقارير أن الطاقم يعمل على احتواء الحريق، بينما لم تُعلن حتى الآن أسباب اندلاعه أو ما إذا كان ناجماً عن حادث عرضي أو عوامل خارجية.
ويأتي هذا التطور في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية، ما يثير مخاوف من انعكاسات على حركة الملاحة في المنطقة.
وكالة أنباء مهر الإيرانية: سُمع دوي انفجار قرب جزيرة قشم جنوب إيران
بحسب مسؤولين ودبلوماسيين، هذه هي النقاط التفاوضية الأربع الرئيسية المتعلقة بالاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران
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نفّذت الولايات المتحدة ثلاث موجات من الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومواقع الرادار قرب مضيق هرمز، وفقًا لما صرّح به مسؤول أمريكي رفيع. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها بأن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو والبحرية ألقت ذخائر موجهة بدقة على الأهداف، والتي شملت محطات تحكم أرضية.
وذكر مسؤولون أمريكيون في وقت سابق من اليوم أن الرئيس ترامب لم يكن مقتنعًا بضرورة الرد على إيران.
وأوضح المسؤولون أن الرئيس غيّر رأيه بعد أن أوصى وزير الدفاع بيت بوتيجيج ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين بالتدخل العسكري خلال إحاطة في البيت الأبيض. وقدّم كين وهاجن لترامب معلومات محدّثة حول طائرة "شاد" الإيرانية المسيّرة التي أسقطت المروحية الأمريكية. وعند طلب التعليق، صرّح البنتاغون في بيان بأنه لا يناقش المناقشات الداخلية التي تشمل الرئيس ومستشاريه العسكريين.
مسؤول أمريكي رفيع المستوى يصرح لقناة فوكس نيوز: "نحن مستعدون للرد إذا شنت إيران هجوماً مضاداً".
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء موجة الهجمات على إيران. كما أعلنت أن القوات هاجمت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومحطات التحكم الأرضية ومواقع الرادار قرب مضيق هرمز.
https://x.com/i/web/status/2064512017197941163
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