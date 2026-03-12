مسؤول إسرائيلي: لا قرار بعد بشأن استهداف البنى التحتية المدنية في لبنان |تحديثات
وزير الأمن الإسرائيلي يجري تقييما للوضع مع قادة الجيش الإسرائيلي • بسبب مخاوف من إطلاق صواريخ مضادة للدروع على الحدود اللبنانية: الجيش الإسرائيلي قيّد حركة القوافل اللوجستية بالشمال •
اليوم الثالث عشر للحرب في ايران: أُطلقت صافرات الإنذار صباح اليوم (الخميس) في جميع أنحاء إسرائيل بسبب إطلاق صواريخ من إيران. كان هناك وابل واسع من الصواريخ أيضًا طوال الليل باتجاه شمال ووسط إسرائيل، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات. هاجم الجيش الإسرائيلي بنى تحتية لحزب الله في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك مقرات استخبارات تابعة للتنظيم وأهداف في الوقت الفعلي. كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن بدء موجة هجمات على أهداف النظام الإيراني في طهران.
مسؤول إسرائيلي: لا قرار بعد بشأن استهداف البنى التحتية المدنية في لبنان
قال مسوؤل إسرائيلي مطلع، عقب الاجتماعات التي عُقدت مساء أمس، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن إمكانية استهداف البنى التحتية المدنية في لبنان في حال استمرار حزب الله في إطلاق النار وعدم تحرك الحكومة اللبنانية للسيطرة على الوضع.
وأضاف المصدر أن المناقشات مستمرة حول خيارات الرد العسكري المحتملة، لكن أي خطوة ضد المنشآت المدنية ستُدرس بعناية كبيرة بسبب تداعياتها السياسية والقانونية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المرشد الأعلى الجديد لإيران من المرتقب أن يصدر أول رسالة رسمية له
أعلن مسؤولون إيرانيون أن المُرشد الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي، سيصدر قريباً أول رسالة رسمية منذ توليه المنصب.
ولم تُكشف بعد تفاصيل محتوى الرسالة أو توقيت نشرها بالضبط، لكن التوقعات تشير إلى أنها قد تتضمن توجيهاً سياسياً واستراتيجياً داخلياً وخارجياً، في ظل استمرار التوترات العسكرية في المنطقة والتصعيد مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وزير الطاقة الأمريكي يتناقض مع ترامب: البحرية لا تستطيع حالياً حماية السفن في مضيق هرمز
أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، في تصريحات لشبكة CNBC، أن البحرية الأمريكية لا تستطيع حالياً مرافقة السفن في مضيق هرمز، في تباين واضح مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول انتشار القوات الأمريكية في المنطقة.
وأضاف رايت أن الحرب في المنطقة ستستمر لأسابيع، وليس لشهور طويلة، مشيراً إلى أن الهدف النهائي للولايات المتحدة يبقى تحييد قدرة إيران على تهديد جيرانها.
وعندما سُئل عن إمكانية مرافقة السفن في المضيق بحلول نهاية الشهر، قال رايت: "من المحتمل أن يكون ذلك ممكناً"، في إشارة إلى استعداد القوات الأمريكية لتوسيع عملياتها البحرية بعد تجهيز البنية اللوجستية اللازمة.
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد منطقة جنوب لبنان في وحدة "قوة الرضوان" لحزب الله
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ عملية استهدفت أبو علي ريان، قائد منطقة جنوب لبنان في وحدة "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله.
وبحسب متحدث باسم الجيش، كان ريان الشخصية الرئيسية المسؤولة عن تنسيق العمليات، تجنيد العناصر، وإدارة سلسلة الإمداد بالأسلحة والذخائر للوحدة.
وأشار الجيش إلى أن العملية تهدف إلى تحييد القيادات العسكرية لحزب الله وتقليص قدراته الهجومية على الحدود الشمالية لإسرائيل، ضمن سلسلة الإجراءات الأمنية الجارية في المنطقة.
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله في بيروت
أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال المقاتل أبو در محمّدي، القائد التابع لـ الحرس الثوري الإيراني في وحدة الصواريخ لحزب الله في بيروت، خلال عملية نفذت يوم الثلاثاء الماضي.
وبحسب المتحدث باسم الجيش، كان محمّدي عنصراً محورياً في التنسيق العسكري بين حزب الله وطهران، حيث عمل كوسيط مباشر بين قيادات الحزب والمسؤولين الإيرانيين.
كما لعب محمّدي دوراً أساسياً في بناء القدرات العسكرية لحزب الله في مجال الصواريخ، وكان مشاركاً في إعادة تنظيم الوحدات الصاروخية بعد عملية "سهام الشمال"، ما جعله هدفاً رئيسياً للجيش الإسرائيلي في إطار جهود تقليص تهديدات حزب الله على الحدود الشمالية لإسرائيل.
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد ونائب "لواء الإمام الحسين" لحزب الله في لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ خلال الليل عملية استهدفت أبو رضا، قائد لواء "الإمام الحسين" التابع لحزب الله، بالإضافة إلى نائبه جهاد السفيرة، في لبنان.
ويُعد هذا اللواء أحد أكثر الوحدات نشاطاً المرتبطة بـ قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني في لبنان، حيث يشارك في تنفيذ عمليات ضد إسرائيل ويمثل جزءاً رئيسياً من البنية العسكرية للحزب في المنطقة.
وأشار الجيش إلى أن العملية جاءت ضمن جهود تحييد القيادات العسكرية لحزب الله وتقليص قدراته الهجومية على الحدود الشمالية لإسرائيل، في إطار استمرار التصعيد العسكري بين الطرفين.
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد ونائب "لواء الإمام الحسين" لحزب الله في لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ خلال الليل عملية استهدفت أبو رضا، قائد لواء "الإمام الحسين" التابع لحزب الله، بالإضافة إلى نائبه جهاد السفيرا، في لبنان.
ويُعد هذا اللواء أحد أكثر الوحدات نشاطاً المرتبطة بـ قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني في لبنان، حيث يشارك في تنفيذ عمليات ضد إسرائيل ويمثل جزءاً رئيسياً من البنية العسكرية للحزب في المنطقة.
وأشار الجيش إلى أن العملية جاءت ضمن جهود تحييد القيادات العسكرية لحزب الله وتقليص قدراته الهجومية على الحدود الشمالية لإسرائيل، في إطار استمرار التصعيد العسكري بين الطرفين.
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة موقعاً إضافياً في طهران ضمن برنامج إيران النووي
أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف خلال الأيام الأخيرة موقعاً في طهران مرتبط ببرنامج إيران النووي، يُستخدم لتطوير قدرات حرجة في صناعة الأسلحة النووية.
وبحسب متحدث باسم الجيش، فإن الموقع المعروف باسم "تالكان" استُخدم في السنوات الأخيرة لتطوير مواد متفجرة متقدمة وإجراء تجارب حساسة ضمن مشروع "أماد"، وهو البرنامج السري لتطوير الأسلحة النووية في إيران خلال أوائل الألفية الحالية.
وأشار الجيش إلى أن الهجوم جاء في إطار جهود مستمرة لتعطيل قدرات إيران النووية وإيقاف التقدم في مشاريع الأسلحة الحساسة، مع مراقبة الوضع عن كثب لمنع أي تهديد مباشر لإسرائيل والمصالح الإقليمية.
وزير الأمن الإسرائيلي كاتس يحذر لبنان: "سنأخذ السيطرة إذا لم تتمكن الحكومة من حماية الشمال"
قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال تقييم وضع أمني إن إسرائيل قد تتدخل مباشرة إذا لم تتمكن حكومة لبنان من السيطرة على حزب الله ومنع تهديدات شمال إسرائيل.
وأوضح كاتس: "لقد حذّرت رئيس لبنان من أنه إذا لم تتمكن الحكومة اللبنانية من السيطرة على الأرض ومنع حزب الله من تهديد البلدات الشمالية وإطلاق النار نحو إسرائيل، فإننا سنتولى السيطرة بأنفسنا".
وأضاف الوزير أن رئيس الوزراء وهو شخصياً قد أوعزا للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتوسيع العمليات العسكرية داخل لبنان، بهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق الشمالية الواقعة على الحدود.
سلاح الجو الإسرائيلي يشن موجة هجمات واسعة داخل إيران
أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو بدأ تنفيذ موجة واسعة من الضربات الجوية داخل إيران، مستهدفاً مواقع مرتبطة بالبنية العسكرية والقدرات الصاروخية وطائرات مسيّرة.
تهديد الصواريخ المضادة للدروع على حدود لبنان: الجيش الإسرائيلي يقيّد حركة القوافل العسكرية
أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات جديدة تقضي بتقييد حركة القوافل اللوجستية العسكرية على الطريق رقم 89 وما شماله بالقرب من الحدود مع لبنان، وذلك بسبب مخاوف من هجمات بصواريخ مضادة للدروع.
وبحسب التوجيهات، يتعين على الوحدات والقوافل اللوجستية الحصول على موافقة أمنية مسبقة من قيادة المنطقة الشمالية قبل أي تحرك في المنطقة، في إطار إجراءات احترازية لمنع استهدافها.
في المقابل، أوضح الجيش أن حركة المدنيين على الطريق ستستمر بشكل طبيعي دون قيود، مؤكداً أن التعليمات الجديدة تقتصر على التحركات العسكرية فقط.
الأردن يدين بشدة الهجوم الإيراني على ميناء صلالة في سلطنة عُمان
أدانت الأردن بشدة الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة في سلطنة عُمان بواسطة طائرات مسيّرة، والذي أدى إلى أضرار في خزانات الوقود داخل الميناء.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن المملكة ترفض أي اعتداء يهدد أمن واستقرار المنطقة، معربة عن تضامنها مع سلطنة عُمان في مواجهة هذا الهجوم.
وشددت عمّان على ضرورة احترام سيادة الدول وحماية المنشآت المدنية والاقتصادية، داعية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة.
تقارير: صاروخ إيراني يصيب فندق Address في دبي حيث يقيم جنود أمريكيون
أفادت تقارير إعلامية بأن ضربة إيرانية استهدفت فندق Address في مدينة دبي خلال ساعات الليل، حيث يُعتقد أن قوات أمريكية تقيم في المبنى.
ووفقاً للمعلومات الأولية، أصابت الضربة الطابق الـ57 من الفندق، ما أدى إلى أضرار في الموقع، فيما لم تتضح بعد بشكل كامل حجم الخسائر أو ما إذا كانت هناك إصابات.
ويأتي الحادث في ظل تصعيد عسكري متزايد في المنطقة على خلفية المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من اتساع رقعة الهجمات لتشمل مواقع إضافية في الخليج.
ولم تصدر حتى الآن تعليقات رسمية من السلطات الإماراتية أو الأمريكية بشأن طبيعة الهجوم أو تفاصيله.
https://x.com/i/web/status/2031889756846506436
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على أسلحة وموقع إطلاق تابع لحزب الله في مزارع شبعا
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات لواء الجبال (810) عثرت خلال عملية ميدانية في منطقة مزارع شبعا\هاردوف داخل الأراضي اللبنانية على مواقع إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة يُعتقد أنها تابعة لـ حزب الله.
وبحسب بيان الجيش، اكتشفت القوات خلال العملية مواقع تمركز ومواقع إطلاق إلى جانب مستودعات أسلحة احتوت على ذخائر مختلفة، من بينها قذائف هاون.
وأضاف البيان أن القوات قامت بتدمير جميع الأسلحة والذخائر التي عُثر عليها في الموقع، وذلك في إطار العمليات المستمرة لإزالة التهديدات على الحدود الشمالية.
وأشار الجيش إلى أن هذه العملية تأتي ضمن الأنشطة العسكرية الجارية في المنطقة الحدودية لمنع استخدام هذه المواقع في تنفيذ هجمات ضد إسرائيل.