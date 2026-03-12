مسؤول إسرائيلي: لا قرار بعد بشأن استهداف البنى التحتية المدنية في لبنان

قال مسوؤل إسرائيلي مطلع، عقب الاجتماعات التي عُقدت مساء أمس، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن إمكانية استهداف البنى التحتية المدنية في لبنان في حال استمرار حزب الله في إطلاق النار وعدم تحرك الحكومة اللبنانية للسيطرة على الوضع.

وأضاف المصدر أن المناقشات مستمرة حول خيارات الرد العسكري المحتملة، لكن أي خطوة ضد المنشآت المدنية ستُدرس بعناية كبيرة بسبب تداعياتها السياسية والقانونية على الصعيدين الإقليمي والدولي.