مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان بعد هجوم صاروخي وإصابة 3 آخرين

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده من لواء المظليين خلال معارك في جنوب لبنان، إثر قصف صاروخي استهدف قواته، فيما أُصيب ثلاثة جنود آخرين بجروح متوسطة.

وأوضح الجيش أن الجندي القتيل هو موشيه يتسحاق هكوهين كاتس (22 عامًا)، وهو من أصول أمريكية وينحدر من مدينة نيو هيفن في ولاية كونيتيكت، مشيرًا إلى أنه قُتل خلال هجوم صاروخي وقع خلال الليلة بين الجمعة والسبت.عائلته، التي تقيم في الولايات المتحدة، في طريقها إلى إسرائيل.

وفقًا لتحقيق أولي، في الليلة بين الجمعة والسبت، أُطلق وابل من الصواريخ باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي التي تنشط في جنوب لبنان - وتم توجيهه نحو قوة من الكتيبة 890 في المظليين. إحدى الصواريخ أصابت القوة البرية بدقة.

موشيه يتسحاق هكوهن كاتس قُتل في المكان وأصيب ثلاثة مقاتلين بجروح متوسطة. في الجيش الإسرائيلي انتظروا بالإعلان حتى يتلقى جميع أفراد عائلته المقيمين في الولايات المتحدة النبأ المؤلم.

وفي أعقاب الحادث، نفّذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية استهدفت عشرات المواقع التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، في إطار الرد على الهجوم.

حتى اليوم - معظم عمليات اطلاق الصواريخ موجهة نحو أربع الفرق التي تناور في لبنان. في يوم واحد: أطلق حزب الله 250 صاروخاً، فقط 23 منها عبرت الحدود إلى إسرائيل. ووفقاً للتقديرات - يحاول حزب الله تأخير تقدم القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية.