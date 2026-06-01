توقعات بمهاجمة إسرائيل للضاحية؛ "نتنياهو: مقرات حزب الله ليست خارج نطاق الاستهداف" | تحديثات
في ظل التصعيد الأخير أمر نتنياهو وكاتس الجيش الإسرائيلي بالهجوم في الضاحية • الولايات المتحدة: "قمنا أمس بشن ضربات دفاعية في جنوب إيران" • إيران ردت: "هاجمنا القاعدة الجوية التي انطلقت منها الغارة"
سُمِعَت اليوم (الإثنين) صفارات إنذار واسعة في العديد من البلدات في الجليل والجولان. أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ أمس ضربات دفاعية في جنوب إيران. وفي رد فعل، أعلنت الحرس الثوري أنها هاجمت القاعدة الجوية التي انطلقت منها الغارة. الليلة، تم تفعيل التحذيرات أيضًا في طبريا والجليل الأسفل، وذلك لأول مرة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
بعد ثلاثة أشهر من القتال: أنهت الفرقة 146 عملياتها في جنوب لبنان
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "لن يكون هناك أي وضع يهاجم فيه حزب الله مدننا ومواطنينا، وسيظل مقر الإرهابيين في الضاحية خارج المنطقة".
قال رئيس البرلمان الإيراني قاليباف: "إن الحصار البحري وتصعيد جرائم الحرب في لبنان من قبل النظام الصهيوني القاتل دليل واضح على عدم التزام الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار. لكل خيار ثمن، وسيأتي الحساب في النهاية".
وزير الأمن يسرائيل كاتس: "إن قانون الضاحية في بيروت هو نفسه قانون البلدات الشمالية في إسرائيل - إذا لم يكن هناك سلام في الشمال، فلن يكون هناك سلام في بيروت. لن نسمح بوقوع أذى على مجتمعاتنا ومواطنينا طالما أن السلام قائم هناك."
تقارير من لبنان عن نزوح جماعي لسكان حي الضاحية في بيروت
أعلن نتنياهو وكاتس: "في أعقاب انتهاكات حزب الله لوقف إطلاق النار وهجماته على مدننا ومواطنينا، فقد أمرنا الجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف في منطقة الضاحية ببيروت".
ترامب: "إيران ترغب حقاً في إبرام صفقة، وستكون صفقة جيدة للولايات المتحدة ولحلفائها. اجلسوا واسترخوا، كل شيء سينتهي على خير ما يرام - كما هو الحال دائماً!"
الحرس الثوري عقب الهجوم الأمريكي على أراضيه: "هاجمنا قاعدة القوات الجوية التي انطلق منها الغزو، ودُمرت الأهداف المتوقعة. وحذرنا من أنه في حال تكرار الغزو، سيكون الرد مختلفًا تمامًا، والمسؤولية تقع على عاتق النظام الأمريكي الغازي الذي يقتل الأطفال".
نفّذت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) ضربات دفاعية دقيقة في إيران وجزيرة قشم خلال عطلة نهاية الأسبوع، استهدفت مواقع الرادار ومراكز قيادة الطائرات المسيّرة. وجاءت هذه الهجمات، التي نفذتها طائرات مقاتلة، ردًا على إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة فوق المياه الدولية، حيث أسفرت عن تدمير أنظمة دفاع جوي ومحطة تحكم وطائرتين هجوميتين مسيرتين. ولم تُسفر الحادثة عن أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية، وأكدت القيادة المركزية أنها ستواصل حماية المصالح الأمريكية من أي عدوان إيراني.
أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم قاعدة جوية استخدمتها الولايات المتحدة في هجوم على برج اتصالات في جزيرة سيريك جنوب إيران - وسائل الإعلام الإيرانية
اعترض ترامب على تقرير شبكة CNN بشأن اتفاقه المقترح مع إيران، قائلاً إن الاتفاق ينص "بوضوح شديد" على أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية، ويتضمن أحكاماً واسعة النطاق تتعلق بالقضايا النووية.
دعت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إسرائيل إلى وقف هجماتها على لبنان وحزب الله إلى نزع سلاحه: "لقد أدى التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان إلى مقتل وتشريد المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وتآكل مساحة الدبلوماسية. يجب أن يتوقف هذا"، كتبت كوبر في مجلة X.
سيعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن لبنان الليلة (الاثنين) الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القدس
أطلق حزب الله ثلاثة صواريخ باتجاه الجليل الأسفل من لبنان. وقد تم اعتراض عدد منها بنجاح، وسقط أحدها في منطقة مفتوحة.
شنّ القيادي البارز في حركة حماس، أسامة حمدان، هجوماً حاداً على رئيس مجلس السلام، ملادينوف، متهماً إياه بانتهاك حياده وخدمة مصالح إسرائيل. وتطالب حماس ملادينوف بإعلان فشله في منصبه إذا لم يتمكن من وقف ما وصفته بـ"عدوان الاحتلال".