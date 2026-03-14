أعلنت قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، تخفيف القيود في مناطق محددة من إسرائيل، لا سيما السماح بإعادة فتح المدارس في المناطق الأقل عرضة لهجمات الصواريخ الإيرانية أو صواريخ حزب الله.

وبعد تقييم أمني جديد، أشار الجيش إلى "خفض مستوى النشاط من نشاط محدود إلى نشاط جزئي ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا من يوم الاثنين الوشيك في عدة مناطق من البلاد. وتشمل هذه المناطق وادي بيت شان، ووادي الأردن، والضفة الغربية، ومنطقة البحر الميت، وغرب لخيش، والمناطق القريبة من قطاع غزة، وغرب النقب، وجنوب النقب، ووادي عربة. في هذه المناطق، ستتمكن المدارس من استئناف الدراسة، شريطة توفر مأوى مناسب قريب، وإمكانية وصول الطلاب إليه بسرعة في حال دوي صافرات الإنذار. كما تسمح السلطات بالتجمعات ضمن حدود معينة: ما يصل إلى 100 شخص في الأماكن المغلقة و50 شخصًا في الأماكن المفتوحة، شريطة وجود مأوى مناسب.

بحسب قيادة الجبهة الداخلية، فإنّ خطر الصواريخ الإيرانية وصواريخ حزب الله أقلّ بكثير في هذه المناطق مقارنةً بباقي أنحاء البلاد، وهو ما يفسّر انخفاض عدد صفارات الإنذار.

مع ذلك، يؤكد المسؤولون العسكريون أن انخفاض مستوى التهديد هذا لا يعني استحالة وقوع هجوم.

في باقي أنحاء البلاد، تبقى القيود سارية، ويُصنّف مستوى النشاط على أنه "محدود". في هذه المناطق، لا تزال الأنشطة التعليمية معلّقة، والتجمعات محدودة بـ 50 شخصًا، شريطة أن يتمكّنوا من الوصول إلى ملجأ في حال وقوع غارة جوية.