دخلت عملية “زئير الأسد” يومها التاسع، حيث دوت صفارات الإنذار الليلة (الأحد) في مناطق شمال إسرائيل والشارون، إضافة إلى مناطق في الجنوب، عقب إطلاق صواريخ من إيران ولبنان. وأفادت السلطات الإسرائيلية بأنه لم تُسجل حتى الآن حوادث استثنائية نتيجة الهجمات.في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارات دقيقة استهدفت قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لـ"قوة القدس" في الحرس الثوري الإيراني، كانوا ينشطون في بيروت. وبحسب البيان، نُفذت العملية داخل فندق رمادا في العاصمة اللبنانية.
وفي تطور آخر، سُمح مساء أمس بالنشر أن جنديين من لواء جفعاتي أُصيبا بجروح متوسطة يوم الجمعة، إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع خلال مهمة أمنية في جنوب لبنان.وعلى الصعيد السياسي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تخطط حاليًا لإرسال قوات برية إلى إيران، مضيفًا: “ليس الآن… ربما في وقت لاحق”.
وزارة الصحة اللبنانية: 394 قتيلاً جراء الغارات الإسرائيلية هذا الأسبوع
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة أسفرت عن مقتل 394 شخصًا في مختلف المناطق اللبنانية خلال الأسبوع الجاري، من بينهم 83 طفلًا، مشيرة إلى أن عدد الضحايا قد يرتفع مع استمرار العمليات العسكرية والتحقيقات في الحوادث
النرويج: الانفجار قرب السفارة الأمريكية في أوسلو قد يكون هجومًا متعمدًا
أعلنت الشرطة النرويجية أن الانفجار الذي سُمع بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة أوسلو قد يكون هجومًا متعمدًا، مشيرة إلى احتمال ارتباطه بالتوترات الأمنية الحالية.
وأوضحت الشرطة أنها فتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد طبيعته، فيما تم فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة.
حتى الآن، لم تُعلن السلطات عن وقوع إصابات، بينما تواصل الأجهزة الأمنية جمع الأدلة لتحديد ما إذا كان الانفجار عملًا متعمدًا أو حادثًا عرضيًا.
بعد الضربات ضدها ، الإمارات تنفذ لأول مرة هجوما في ايران
أفادت تقارير إعلامية بأن دولة الإمارات نفذت للمرة الأولى هجومًا داخل الأراضي الإيرانية، في خطوة غير مسبوقة ضمن التصعيد الإقليمي المتواصل.
وبحسب المعلومات، استهدف الهجوم منشأة تحلية مياه إيرانية، فيما تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن الضربة تُعد في هذه المرحلة رسالة تحذيرية للنظام الإيراني أكثر من كونها بداية مشاركة عسكرية واسعة.
وتضيف التقديرات أن استمرار الهجمات الإيرانية أو تصعيدها قد يدفع الإمارات إلى الانضمام إلى المواجهة بشكل مباشر، حتى لو كان ذلك بصورة محدودة.
تقرير إيراني: تحقيق أغلبية لاختيار المرشد الأعلى القادم… لكن العقبات ما زالت قائمة
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية “مهر” بأن مجلس خبراء القيادة حقق أغلبية أولية لاختيار المرشد الأعلى القادم لإيران، إلا أن القرار النهائي ما زال يواجه عدة عقبات.
ونقلت الوكالة عن عضو مجلس الخبراء مهدي بابائي قوله إن التوافق على المرشح حصل بالفعل من حيث المبدأ، لكن “هناك بعض العوائق التي يجب حلها” قبل إعلان القرار بشكل رسمي.
ولم تكشف التقارير الإيرانية عن هوية المرشح الذي حصل على الأغلبية، في حين تشير التقديرات إلى أن النقاشات داخل المجلس لا تزال مستمرة لحسم الملف بشكل نهائي.
الجيش الإسرائيلي: أكملت القوات الجوية موجة من الضربات على مدار الـ 24 ساعة الماضية في غرب ووسط إيران، حيث تم مهاجمة 400 هدف تابع للنظام الإيراني، بما في ذلك منصات إطلاق الصواريخ الباليستية.
قال ويتكوف، في إشارة إلى المفاوضات التي جرت مع إيران: "قالوا: 'لدينا الحق المطلق في التخصيب'. وتفاخروا بأن لديهم وقوداً مخصباً بنسبة 60% - يكفي لصنع 11 قنبلة. وقالوا لي ولـ كوشنر: 'لن نعطيكم دبلوماسياً ما لا تستطيعون الحصول عليه عسكرياً'".
وكالة أنباء فارس الإيرانية التابعة للنظام: قُتل 20 مدنياً وأصيب أكثر من 50 آخرين في هجمات إسرائيلية هذا الصباح في مدن أصفهان وشهريزة ونجف آباد في محافظة أصفهان.
الجيش الإسرائيلي: معظم الصواريخ من لبنان تُطلق من منطقة “بدر” التابعة لحزب الله شمال الليطاني
أفاد الجيش الإسرائيلي أنه رصد أن معظم عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل تأتي من منطقة “بدر” التابعة لـحزب الله، الواقعة شمال نهر الليطاني، مع تركّز خاص في الجزء الشرقي من المنطقة.
وبحسب التقديرات العسكرية، فإن هذه المنطقة تُستخدم كنقطة رئيسية لإطلاق الصواريخ نحو الجبهة الشمالية، حيث تعمل وحدات حزب الله على تنفيذ الهجمات من مواقع متعددة داخل هذا القطاع.
وأشار الجيش إلى أنه يواصل متابعة مصادر إطلاق الصواريخ وتنفيذ عمليات استهداف دقيقة ضد البنى التحتية المستخدمة في الهجمات، في إطار التصعيد المستمر على الحدود الشمالية
رئيس البرلمان الإيراني: "إذا استمرت الحرب على هذا النحو، فلن يكون هناك سبيل لبيع النفط ولا قدرة على إنتاجه. إنهم لا يحرقون مصالح الولايات المتحدة فحسب، بل مصالح دول المنطقة والعالم أيضاً، تحت وطأة أوهام نتنياهو".
تقارير من لبنان: مقتل 19 شخصاً في هجوم إسرائيلي على بلدة سير جنوب البلاد