دخلت عملية “زئير الأسد” يومها التاسع، حيث دوت صفارات الإنذار الليلة (الأحد) في مناطق شمال إسرائيل والشارون، إضافة إلى مناطق في الجنوب، عقب إطلاق صواريخ من إيران ولبنان. وأفادت السلطات الإسرائيلية بأنه لم تُسجل حتى الآن حوادث استثنائية نتيجة الهجمات.في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارات دقيقة استهدفت قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لـ"قوة القدس" في الحرس الثوري الإيراني، كانوا ينشطون في بيروت. وبحسب البيان، نُفذت العملية داخل فندق رمادا في العاصمة اللبنانية.

وفي تطور آخر، سُمح مساء أمس بالنشر أن جنديين من لواء جفعاتي أُصيبا بجروح متوسطة يوم الجمعة، إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع خلال مهمة أمنية في جنوب لبنان.وعلى الصعيد السياسي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تخطط حاليًا لإرسال قوات برية إلى إيران، مضيفًا: “ليس الآن… ربما في وقت لاحق”.