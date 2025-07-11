نتنياهو :"آمل أن ننجز الصفقة خلال أيام قليلة"

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بعد زيارة استغرقت خمسة أيام للولايات المتحدة، عاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إسرائيل اليوم (الجمعة). وقبل إقلاعه الليلة الماضية، أجرى مقابلة مع شبكة نيوزماكس، أوضح فيها نواياه بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المُرتقب. قال: "سيكون هناك على الأرجح وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، سنُطلق خلاله سراح المجموعة الأولى. سنستغل هذه الأيام لمحاولة التفاوض على إنهاء الحرب".

قال نتنياهو، مُوضحًا التزامه بإعادة الرهائن: "قد ينتهي الأمر غدًا، بل اليوم، إذا ألقت حماس سلاحها". وأضاف: "بقي 50 رهينة، 20 منهم أحياء بالتأكيد، وحوالي 30 قتلى. الآن، هناك صفقة يُفترض أنها ستؤدي إلى إطلاق سراح نصف الأحياء ونصف القتلى، بحيث يكون لدينا 10 أحياء وحوالي 12 قتلى. لكنني سأعيدهم أيضًا. آمل أن نُنجزها خلال أيام قليلة".

أشار نتنياهو أيضًا إلى أنه يرى بوادر معارضة فلسطينية لحماس داخل غزة، وأن هذا يحدث بفضل القتال الإسرائيلي. وأضاف: "نشهد شيئًا لم يحدث من قبل - الفلسطينيون يقاتلون حماس. سكان غزة يقولون: لا نريدهم. لا نريد أن نخضع لحكم هؤلاء الوحوش الاستبدادي".

وختم نتنياهو حديثه قائلاً: "لم يحدث هذا من قبل، ونعتقد أنه يمكن إنهاؤه. لذلك لن أقول إن لدينا هدفًا حربيًا بعيد المنال. سنهزم هؤلاء الوحوش ونعيد أسرانا".

بعد لقائه الثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه. دي. فانس، قال نتنياهو: "ركزنا جهودنا على تحرير رهائننا. لن نتهاون لحظة، وهذا ممكن بفضل الضغط العسكري الذي يمارسه جنودنا الأبطال".

قبل الاجتماع، أعلن نتنياهو موافقة إسرائيل على اقتراح الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ضمن صفقة لتحرير الرهائن. كما أفاد مصدر مطلع لقناة i24NEWS أن وفدًا قطريًا وصل أيضًا إلى واشنطن لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين.