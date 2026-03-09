دعا الجيش الإسرائيلي، اليوم، سكان منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت إلى إخلاء مواقع محددة قبل تنفيذ ضربات تستهدف ما وصفه بـ"البنى التحتية التابعة لحزب الله". بالتزامن مع ذلك، صرّح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن أي قرار يتعلق بإنهاء الحرب سيُتخذ بالتنسيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن التطورات الميدانية ما تزال قيد المتابعة.وعلى الجبهة الداخلية في إسرائيل، أُصيبت امرأة بجروح متوسطة في مدينة ريشون لتسيون نتيجة سقوط صاروخ، حيث تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

توثيق: مصفاة بحرينية بعد تعرضها لهجوم بطائرة إيرانية مسيرة https://x.com/i/web/status/2030895382402937268 يعارض السيناتور ليندسي غراهام الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النفطية الإيرانية قائلاً: "ليس الهدف الإضرار بفرص المواطنين في التعافي عندما يسقط نظامهم". أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقابلة مع صحيفة تايمز أوف إسرائيل، وأشار فيها إلى قرار محتمل بإنهاء الحرب، وما إذا كان سيتم إطلاع رئيس الوزراء نتنياهو عليه: "أعتقد أنه سيتم إطلاعنا عليه، نحن نتحدث، وسأتخذ القرار في الوقت المناسب، ولكن سيتم أخذ كل شيء في الاعتبار"