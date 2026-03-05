سقوط شظية صاروخ ايراني قرب مطار بن غوريون يخلق حفرة هائلة| تحديثات
تحطم طائرة مسيرة إيرانية في مطار بأذربيجان • الجيش الإسرائيلي يشن موجة جديدة من الهجمات على طهران • تقديرات إسرائيلية: أكثر من 3000 جندي إيراني قُتلوا منذ بداية الحرب
تسبب صاروخ ايراني أطلق تجاه وسط إسرائيل بحفرة ضخمة في فناء منزل بالقرب من مطار بن غوريون. تحطم طائرة مسيرة إيرانية في مطار بأذربيجان أدى إلى إصابة اثنين. في إسرائيل يقدّرون: منذ بداية الحرب قُتل أكثر من 3,000 جندي إيراني. الجيش الإسرائيلي نفذ صباح اليوم موجة هجمات جديدة في طهران.
تحذير أمني في قبرص بعد تهديد قرب قاعدة أكروتيري البريطانية
أصدرت السلطات في قبرص تحذيرًا أمنيًا بعد رصد تهديد أمني بالقرب من القاعدة الجوية البريطانية RAF Akrotiri.
ويأتي التحذير بعد أيام من تعرض القاعدة نفسها لهجوم بطائرة مسيّرة يُعتقد أنها إيرانية، ما أدى إلى حالة استنفار أمني في المنطقة.
وتُعد قاعدة أكروتيري واحدة من أهم القواعد العسكرية التابعة لـلقوات الملكية في شرق البحر المتوسط، وتُستخدم كنقطة انطلاق رئيسية للعمليات العسكرية البريطانية والغربية في المنطقة.
تقرير: فرنسا تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لشن ضربات ضد إيران
أفادت قناة BFMTV بأن فرنسا وافقت على السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ ضربات ضد ايران.
ووفق التقرير، فإن القرار يتيح للقوات التابعة لـلولايات المتحدة الانطلاق من قواعد فرنسية ضمن العمليات العسكرية الجارية، ما يشير إلى مستوى أعلى من التنسيق العسكري بين الجانبين في ظل التصعيد المتزايد في المنطقة.
أذربيجان تهدد بالرد على إيران: الهجوم بالمسيرات لن يمر دون رد
أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن الهجوم بالطائرات المسيّرة الذي استهدف مواقع داخل أذربيجان لن يبقى دون رد، مؤكدة أن باكو تعمل حاليًا على إعداد إجراءات ردّ.
وجاء التهديد بعد سقوط مسيّرات يُعتقد أنها إيرانية قرب مطار وفي منطقة مجاورة لمدرسة، ما أثار حالة استنفار أمني واسع.
وأكدت الوزارة في بيانها أن “الهجوم لن يمر دون رد”، في إشارة إلى احتمال اتخاذ خطوات عسكرية أو أمنية ضد ايران.
وزير الدفاع الإيطالي: يعتزم نشر قوة متعددة الأبعاد في الشرق الأوسط، مزودة بأنظمة دفاع جوي ضد الطائرات المسيرة والصواريخ.
انفتحت حفرة ضخمة في فناء المنزل: موقع سقوط الشظايا بالقرب من مطار بن غوريون
عضو في مجلس الخبراء في إيران: "سيتم تقديم المرشد الأعلى الجديد في أقرب وقت ممكن".
تشير تقديرات إسرائيل إلى أن أكثر من 3000 جندي إيراني قد قتلوا منذ بداية الحرب.
وزارة الخارجية الصينية: تعمل بشكل مكثف على تجاوز آثار الحرب في إيران