أذربيجان تهدد بالرد على إيران: الهجوم بالمسيرات لن يمر دون رد

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن الهجوم بالطائرات المسيّرة الذي استهدف مواقع داخل أذربيجان لن يبقى دون رد، مؤكدة أن باكو تعمل حاليًا على إعداد إجراءات ردّ.

وجاء التهديد بعد سقوط مسيّرات يُعتقد أنها إيرانية قرب مطار وفي منطقة مجاورة لمدرسة، ما أثار حالة استنفار أمني واسع.

وأكدت الوزارة في بيانها أن “الهجوم لن يمر دون رد”، في إشارة إلى احتمال اتخاذ خطوات عسكرية أو أمنية ضد ايران.