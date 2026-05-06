تقرير: مسودة اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن الإفراج عن أموال مجمّدة وتخفيف التوترات

أفادت مصادر إعلامية نقلاً عن تقارير دبلوماسية أن مسودة اتفاق قيد النقاش بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن خطوات اقتصادية وسياسية تهدف إلى تهدئة التوترات بين الجانبين.

وبحسب ما نقلته شبكة “العربية”، فإن المسودة تشمل وضع جدول زمني لجولات تفاوضية جديدة، إلى جانب بحث إعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز أمام حركة الشحن الدولي، مع توقعات بأن تستمر المفاوضات عدة أشهر قبل التوصل إلى صيغة نهائية.

كما أشارت التقارير إلى أن الاتفاق المحتمل يتضمن الإفراج عن أموال إيرانية مجمّدة في الخارج، في إطار خطوات متبادلة لبناء الثقة بين الطرفين.

وأضافت المصادر أن الجانب الإيراني أبدى، وفقًا للمعلومات المتداولة، عدم رغبته في امتلاك أسلحة نووية، وهو ما قوبل بترحيب من الجانب الأميركي، دون صدور تأكيد رسمي مستقل من واشنطن أو طهران حتى الآن.