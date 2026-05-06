تقرير: قتلى في غارة إسرائيلية في البقاع • الجيش الإسرائيلي:اعتراض هدف جوي مشبوه في المنطقة التي تعمل فيها القوات بجنوب البلاد • ترامب يعلن وقف العملية بمضيق هرمز التي بدأت هذا الأسبوع • تحديثات مستمر
قال مصدر باكستاني اليوم (الأربعاء) لوكالة الأنباء رويترز إن "الولايات المتحدة وإيران قريبتان من التوصل إلى تفاهمات لإنهاء الحرب". أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الليلة (الأربعاء) أن عملية "مشروع الحرية" في مضيق هرمز ستتوقف - بعد أيام قليلة من انطلاقها. تم إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان.
تقرير: مسودة اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن الإفراج عن أموال مجمّدة وتخفيف التوترات
أفادت مصادر إعلامية نقلاً عن تقارير دبلوماسية أن مسودة اتفاق قيد النقاش بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن خطوات اقتصادية وسياسية تهدف إلى تهدئة التوترات بين الجانبين.
وبحسب ما نقلته شبكة “العربية”، فإن المسودة تشمل وضع جدول زمني لجولات تفاوضية جديدة، إلى جانب بحث إعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز أمام حركة الشحن الدولي، مع توقعات بأن تستمر المفاوضات عدة أشهر قبل التوصل إلى صيغة نهائية.
كما أشارت التقارير إلى أن الاتفاق المحتمل يتضمن الإفراج عن أموال إيرانية مجمّدة في الخارج، في إطار خطوات متبادلة لبناء الثقة بين الطرفين.
وأضافت المصادر أن الجانب الإيراني أبدى، وفقًا للمعلومات المتداولة، عدم رغبته في امتلاك أسلحة نووية، وهو ما قوبل بترحيب من الجانب الأميركي، دون صدور تأكيد رسمي مستقل من واشنطن أو طهران حتى الآن.
دونالد ترامب: إذا التزمت إيران بالاتفاق فسننهي العملية… وإلا فستبدأ ضربات جوية مكثفة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن مصير العملية العسكرية المرتبطة بالتصعيد مع إيران يعتمد على التزام طهران بما تم الاتفاق عليه، محذرًا من أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى بدء ضربات عسكرية جديدة.
وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أن ما وصفه بـ"عملية الزخم الحاسم" يمكن أن ينتهي في حال وافقت إيران على التفاهمات المطروحة، مشيرًا إلى أن ذلك قد ينعكس على إعادة فتح الممرات البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز، أمام حركة الملاحة.
وأضاف أنه في حال عدم التوصل إلى التزام واضح من الجانب الإيراني، فإن الرد العسكري سيكون أكثر شدة واتساعًا من المراحل السابقة، بحسب تعبيره.
تقرير يكشف أضرارًا واسعة في قواعد أميركية بالشرق الأوسط جراء هجمات إيرانية
أفاد تقرير إعلامي بأن هجمات منسوبة إلى إيران تسببت بأضرار كبيرة في منشآت عسكرية تابعة لـالولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وفق تحليل حديث لصور أقمار صناعية.
وبحسب ما نشرته صحيفة نيويورك بوست، فإن نحو 228 مبنى وقطعة معدات عسكرية تعرضت للتدمير أو لأضرار متفاوتة، في عدد من القواعد والمواقع العسكرية الأميركية المنتشرة في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن حجم الأضرار يُعد أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه سابقًا من قبل الجهات الرسمية، ما يفتح باب التساؤلات حول التقديرات الحقيقية للخسائر وتأثيرها على الجاهزية العسكرية.
صرح مسؤولون أمريكيون لقناة i24NEWS: "هناك شعور بأننا نقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن لا شيء نهائي".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: نحن ندرس المقترح المكون من 14 نقطة الذي تلقيناه من الولايات المتحدة
مصدر باكستاني يقول لوكالة رويترز: الولايات المتحدة وإيران على وشك توقيع تفاهمات لإنهاء الحرب
الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: مقتل شخصين في غارة جوية استهدفت منزل رئيس مجلس بلدية زلايا في وادي لبنان
أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أمر إخلاء لعدة مناطق في جنوب لبنان: كوثرية السيد، الغسنية، مزرعة الداودية، البادية، الريحان، زيلايا، البازورية، حاروف، حبوش، الأنصارية، قلاوية، دير الزهراني.
قبل قليل، أُطلق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي في جنوب لبنان، وانقطع الاتصال به. ووفقًا للإجراءات المتبعة، لم يتم تفعيل أي إنذارات. كما أطلق حزب الله، في عدة حوادث خلال الساعات الأخيرة، صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة وقذائف هاون سقطت بالقرب من قواتنا، دون وقوع أي إصابات في صفوفها.
الإمارات العربية المتحدة: تحدث رئيس الوزراء نتنياهو مع الرئيس بن زايد بعد إطلاق النار الإيراني علينا
مسؤول أمريكي يصرح لشبكة CNN: نفذت إيران أكثر من 600 هجوم على منشآتنا في العراق خلال عملية "زئير الأسد"
الجيش الإسرائيلي: سقطت عدة صواريخ أطلقها حزب الله الليلة الماضية بالقرب من القوات في جنوب لبنان، دون وقوع إصابات.
ترامب: "لقد تم إحراز تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. سيبقى الحصار قائماً وسيستمر، لكن عملية مشروع الحرية ستتوقف مؤقتاً لفترة وجيزة لمعرفة ما إذا كان من الممكن توقيع اتفاق."