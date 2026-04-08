أطلق الجيش الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) عملية "ظلام أبدي" في لبنان، حيث تم تنفيذ موجة واسعة من الغارات - خلال عشر دقائق فقط - تم خلالها استهداف حوالي مئة هدف لحزب الله، عندما توفرت الظروف العملياتية لذلك. الحديث يدور عن عملية مركزة وواسعة النطاق تستهدف كل مراكز القيادة والسيطرة لحزب الله في الوقت نفسه، في كل من البقاع ولبنان، من أجل تعتيم صورة الوضع لدى القيادة في المناطق المختلفة.

هذه هي الهجمة الأكبر التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد البنى التحتية التابعة لحزب الله منذ بداية عملية "زئير الأسد". خلال العملية، تم استهداف مقرات، مواقع قيادة وسيطرة، ومنظوماته العسكرية التابعة لحزب الله.

كما ذُكر في بيان الجيش أنه، من بين الأهداف: مقرات استخبارات وقيادات مركزية استخدمها عناصر التنظيم لتوجيه وتخطيط عمليات مسلحة ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني دولة إسرائيل، بنى تحتية للوحدات النارية والبحرية التابعة لتنظيم المسؤولين، من بين أمور أخرى، عن إطلاق الصواريخ باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي في البر والبحر، وباتجاه أراضي دولة إسرائيل، وأصول تتبع "قوة رضوان" والوحدة الجوية (127) – وحدات النخبة لتنظيم حزب الله.

قال الجيش الإسرائيلي: "الضربة استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وتم التخطيط لها بعناية على مدى أسابيع طويلة من قبل أفراد شعبة العمليات، شعبة الاستخبارات، سلاح الجو وقيادة المنطقة الشمالية، بهدف تعميق الضربة ضد تنظيم حزب الله .

أكد الجيش أن حزب الله قرر الانضمام إلى المعركة والعمل تحت رعاية إيران، وهو بذلك يضر بدولة لبنان وبمواطنيها. وجاء في البيان"على دولة لبنان ومواطنيها أن يعارضوا تمركز حزب الله في المناطق المدنية ومحاولات تعاظم قوة التنظيم بالسلاح. سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بقوة ضد منظمة حزب الله ولن يسمح بالمساس بمواطني دولة إسرائيل".