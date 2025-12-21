الجيش الإسرائيلي هاجم اثنين من عناصر حزب الله في جنوب لبنان | تحديثات مستمرة
زَمير: في مركز الحرب تقف المعركة ضد إيران، سنواصل الضرب في جبهات قريبة وبعيدة • حماس: وفد التقى في إسطنبول مع رئيس الاستخبارات التركية، وناقش معه وقف إطلاق النار •
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم اليوم (الأحد) اثنين من عناصر حزب الله في قرية ياطر بجنوب لبنان. رئيس الأركان زامير: "في قلب الحرب تقف المعركة ضد إيران التي سلّحت طوق الخنق، سنواصل الضرب حيثما يلزم - في الجبهات القريبة والبعيدة". حماس: وفد برئاسة خليل الحية التقى في إسطنبول مع رئيس الاستخبارات التركي، وبحث الطرفان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وردت أنباء من قطاع غزة عن وقوع هجمات في مدينة خان يونس
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: نحن منخرطون بفعالية في الدخول بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث ستتولى الشرطة الفلسطينية مسؤولية إنفاذ القانون وتحقيق الأمن. وتشمل المرحلة الثانية أيضاً انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، ونزع السلاح، وتشكيل مجلس سلام، ونشر قوة دولية. ونأمل أن نعلن عن الدخول بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر يناير.
وردت أنباء في لبنان عن إطلاق نار من طائرات مسيرة في بلدة الناقورة الحدودية جنوب البلاد.
شنت القوات الجوية هجوماً على 3 مسلحين عبروا الخط الأصفر في قطاع غزة وهددوا قوات الجيش الإسرائيلي العاملة هناك.
الجيش الإسرائيلي: هجوم آخر في قرية ياتر جنوب لبنان؛ وقناة الميادين اللبنانية تُفيد بوقوع إصابات إضافية.
الجيش الإسرائيلي: لقد هاجمنا مؤخراًمسلحا من حزب الله في قرية ياطر جنوب لبنان
قال رئيس الأركان الإسرائيلي، زامير، خلال مراسم تسليم واستلام قيادة شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي:
"في قلب الحرب الطويلة والمعقدة في تاريخ إسرائيل، تكمن المواجهة مع إيران، التي موّلت وأسلحت ما وصفه الجيش بـ'حلقة الخناق' حول إسرائيل، وكانت وراء خطط لتدميرها".
وأضاف زامير: "شعر أعداؤنا مرة أخرى بضربة الذراع الطويلة للجيش الإسرائيلي، الذي سيواصل الضرب حيثما يقتضي الأمر – على الجبهات القريبة والبعيدة"، مؤكداً استمرار الجيش في حماية الدولة والتعامل مع كافة التهديدات.
حماس: التقى وفد برئاسة خليل الحية، مساء أمس، في إسطنبول، برئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن. وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مطالبين إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها في المرحلة الأولى من الاتفاق. كما بحث الطرفان دور تركيا وجهودها لتهيئة الظروف اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية، ومعالجة القضايا العالقة.
تقارير فلسطينية: مقتل شخصين بنيران الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة