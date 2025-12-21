قال رئيس الأركان الإسرائيلي، زامير، خلال مراسم تسليم واستلام قيادة شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي:

"في قلب الحرب الطويلة والمعقدة في تاريخ إسرائيل، تكمن المواجهة مع إيران، التي موّلت وأسلحت ما وصفه الجيش بـ'حلقة الخناق' حول إسرائيل، وكانت وراء خطط لتدميرها".

وأضاف زامير: "شعر أعداؤنا مرة أخرى بضربة الذراع الطويلة للجيش الإسرائيلي، الذي سيواصل الضرب حيثما يقتضي الأمر – على الجبهات القريبة والبعيدة"، مؤكداً استمرار الجيش في حماية الدولة والتعامل مع كافة التهديدات.