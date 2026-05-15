قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن "المقترح الإيراني الأخيرلم يعجبني من الجملة الأولى التي لم تكن مقبولة، ولهذا رميته"، وتابع " الولايات المتحدة قضت على الجيش الإيراني، وربما يجب علينا إجراء عملية تنظيف خفيفة"، وأضاف "قضينا على قدرات التصنيع العسكري لدى إيران، وعلى قواتهم الجوية تماماً، كما تخلصنا من القادة الإيرانيين".

وأكد ترامب على أنه "لا مانع لديه في تعليق إيران لبرنامجها النووي 20 عاماً، لكنه شدد على ضرورة أن يكون ذلك "التزاماً حقيقياً"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

