الخارجية الأميركية: استئناف المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في 2 و3 يونيو/حزيران الوشيك
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن "المقترح الإيراني الأخيرلم يعجبني من الجملة الأولى التي لم تكن مقبولة، ولهذا رميته"، وتابع " الولايات المتحدة قضت على الجيش الإيراني، وربما يجب علينا إجراء عملية تنظيف خفيفة"، وأضاف "قضينا على قدرات التصنيع العسكري لدى إيران، وعلى قواتهم الجوية تماماً، كما تخلصنا من القادة الإيرانيين".
وأكد ترامب على أنه "لا مانع لديه في تعليق إيران لبرنامجها النووي 20 عاماً، لكنه شدد على ضرورة أن يكون ذلك "التزاماً حقيقياً"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".
تقرير: خيارات ترامب في إيران تشمل قوات خاصة على الأرض للسيطرة على اليورانيوم
نيويورك تايمز عن مسؤولين: الخيارات العسكرية تشمل أهدافا للجيش والبنى التحتية في إيران
تقرير: واشنطن وطهران تتجهان لتأجيل ملف اليورانيوم المخصب لمراحل لاحقة
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال مؤتمر صحافي في الهند الجمعة، إن "إيران توصلت إلى اتفاق مع الأميركيين لتأجيل مناقشة القضية إلى المراحل اللاحقة من التفاوض"، واصفاً الملف بأنه "معقَّد للغاية". وفي تصريحات أدلى بها على متن طائرة الرئاسة الأميركية، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "مستعد لإرسال قوات أميركية لإزالة اليورانيوم الإيراني في الوقت المناسب"، في إشارة إلى أن تنفيذ مثل هذه العملية لا يبدو وشيكاً.
السفارة اللبنانية في واشنطن: نسعى لمستقبل تُصان فيه سيادة لبنان حصريًا عبر قواته المسلحة اللبنانية
الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن: لبنان ملتزم بالعودة الآمنة والكريمة للمدنيين النازحين إلى جنوبي البلاد
رئيس وزراء لبنان: تسمية الدمار والنزوح بالانتصارات استخفاف بالعقول
الخارجية الأميركية: تمديد الهدنة بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوماً
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً لتمكين إحراز مزيد من التقدم في المفاوضات الجارية بينهما.
مسؤول إسرائيلي: أبلغنا أميركا مسبقا بأننا سنستهدف عز الدين الحداد متى سنحت الفرصة
"يديعوت أحرنوت: الموافقة من المستوى السياسي على محاولة اغتيال عز الدين الحداد صدرت قبل نحو أسبوع ونصف
قال مصدر في مجلس السلام لـ i24NEWS: عندما ترفض حماس نزع سلاحها طواعية، فإنها تدعو إلى هذه الأنواع من الأعمال.
"يديعوت أحرونوت": الأجهزة الأمنية الإسرائيلية راقبت عز الدين الحداد لأكثر من أسبوع
القناة 14 الإسرائيلية: المستوى السياسي منح قبل أيام المصادقة النهائية لاغتيال عزالدين الحداد
إعلام إسرائيلي: المعلومات الاستخباراتية بشأن تحركات عز الدين الحداد كانت دقيقة
القناة 14 الإسرائيلية: التقديرات الأولية تؤكد مقتل عز الدين الحداد
نتنياهو وكاتس: "الجيش الإسرائيلي يهاجم رئيس الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد"
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، اليوم الجمعة، "بناءً على أوامر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، شنّ الجيش الإسرائيلي هجومًا في غزة على العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأأول منة عام 2023، عز الدين الحداد، قائد الجناح العسكري لحركة حماس، وأحد مهندسي الهجوم" . وتابع "كان الحداد مسؤولاً عن قتل واختطاف وإصابة آلاف المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي" واضاف"احتجز رهائننا بوحشية بالغة، وشنّ هجمات عدائية ضد قواتنا، ورفض تنفيذ الاتفاق الذي قاده الرئيس الأمريكي ترامب لنزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح".
وأكد البيان على أن"الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) يطبقان سياسة الحكومة المتمثلة في عدم احتواء التهديدات وهزيمة أعدائنا استباقيًا". وأفاد"سنواصل العمل بقوة وحزم ضد كل من شارك في هجوم 7 أكتوبر" واختتم البيان "هذه رسالة واضحة لجميع القتلة الذين يسعون إلى قتلنا: عاجلاً أم آجلاً، ستلحق بكم إسرائيل".
مصادر إسرائيلية لهيئة البث: نستعد لاحتمال استئناف القتال ضد إيران
صدر أميركي: إسرائيل ستقبل وقف النار مقابل التزام حقيقي من حزب الله
مصدر أميركي: "ملف السلاح حاضر في المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية لكن بعيداً عن الطروحات القصوى"