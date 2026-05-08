التغطية متواصلة| روبيو: "ننتظر ردا من إيران اليوم الجمعة، وآمل أن يكون جادا"

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إنه يتوقع ردًا إيرانيًا في وقت لاحق من ذلك اليوم الدمعة على المقترحات الأمريكية الرامية إلى حل النزاع القائم." وتابع"نتوقع ردًا منهم في وقت لاحق اليوم... وآمل بصدق أن يكون عرضًا جادًا".

وعلى الرغم من التوتر الأخير بين الولايات المتحدة وإيران إثر تبادل إطلاق النار مساء أمس الخميس، أكد مصدر دبلوماسي أن جهود التهدئة مستمرة، وأضاف "مسار المفاوضات شاق، وما زالت هناك عقبات قائمة". ولفت إلى أن "التقدم في ملفي البرنامج النووي ومضيق هرمز بطيء". وأوضح "ملفي البرنامج النووي ومضيق هرمز بحاجة لجولات تفاوض إضافية".

