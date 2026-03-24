كريات شمونة شبه خالية: صواريخ حزب الله تدفع السكان للنزوح

لم تعد الحياة في كريات شمونا طبيعية واعتيادية كما كان الحال عليه قبل الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر .

تُقدَّر أعداد السكان المتبقّين في كريات شمونا اليوم بما لا يتجاوز خمسة آلاف نسمة، بعد أن غادرت الغالبية العظمى من سكان المدينة البالغ عددهم نحو 25 ألفًا منازلهم منذ بداية المواجهة مع حزب الله على الحدود الشمالية.

وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع بين الجانبين في وقت سابق، فإن معظم الأهالي لم يعودوا إلى المدينة، التي ما زالت تتعرّض لهجمات صاروخية متكررة.

ومع تركيز حزب الله ضرباته في الآونة الأخيرة داخل المدينة نفسها، يعيش من تبقّى من السكان حالة دائمة من القلق والخوف، في ظل تجدد القتال وتصاعد التوتر على الجبهة الشمالية.

ورغم أن من بقي لا يتجاوز بضعة آلاف، فإن الهجمات الصاروخية لم تتوقف، إذ أُصيب أربعة مدنيين في رشقة صاروخية جديدة أمس، وذلك بعد أيام من مقتل إسرائيلي في بلدة مسجاف عام، تقول إسرائيل إنه قُتل بنيران صديقة خلال تبادل للنيران في المنطقة الحدودية.

وأفاد مراسلنا أدهم حبيب الله أن حزب الله بدأ يوسّع دائرة استهدافه باتجاه الجليل الغربي، مع تكثيف الضربات على بلدات مثل شلومي ونهاريا، في محاولة لزيادة الضغط على إسرائيل ودفع مزيد من السكان إلى مغادرة المنطقة، في إطار ما يصفه الحزب بالرد على تهجير السكان من جنوب لبنان.

خلال اليومين الاخيرين اطلق الحزب ما يقارب 150 صاروخا وطائرة مسيرة تجاه البلدات الإسرائيلية أسفر عن أضرار مادية في المباني والبنية التحتية طاولت حتى مدينة حيفا