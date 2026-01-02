التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يشن غارات على معسكر تدريب حزب الله ومستودعات أسلحة جنوب لبنان
توغلت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث سيارات، اليوم الجمعة، في بلدتي رويحينة وشمال أم العظام في ريف القنيطرة الأوسط في سوريا، وأقامت القوات الإسرائيلية حاجزاً مؤقتاً على الطريق الواصل بين بلدتي أم العظام والمشيرفة، حيث قامت بتفتيش السيارات المارة والتدقيق في هوياتهم الشخصية قبل أن تنسحب من المنطقة.
المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت: نؤكد بوضوح رفضنا تسليم أي موقع عسكري باعتبارنا جزءاً أصيلاً وثابتاً من المؤسسة العسكرية
رئيس حلف قبائل حضرموت: الحقد ليس من طباعنا وندعو لفتح صفحة جديدة مع جميع الحضارم
محافظ حضرموت: معلومات عن تعزيزات بشرية ومعدات للانتقالي متوجهة لحضرموت
قائد درع الوطن بشير الصبيحي موجها حديثه للانتقالي: أنا ضامن لكم عند القيادة إن انسحبتم
أردوغان يعلن عن مكالمة هاتفية مع ترامب بشأن أوكرانيا وغزة
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه سيجري اتصالاً هاتفياً يوم الاثنين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وستتركز المحادثات على جهود السلام بين أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى الوضع في غزة.
وفي كلمة ألقاها في إسطنبول، أكد أردوغان على أهمية الحوار الدبلوماسي بشأن هذه القضايا الحساسة. كما أشار إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيتوجه قريباً إلى باريس للمشاركة في اجتماع تحالف الراغبين، وهو مجموعة من الدول الداعمة لأوكرانيا. وتعتزم تركيا الحفاظ على دور فاعل على الساحة الدبلوماسية الأوروبية والشرق أوسطية.
محافظ حضرموت: نتحرك باتجاه مدينة سيئون بعد سيطرتنا على معسكر الخشعة
مصادر يمنية: قصف سعودي يستهدف مطار سيئون
محافظ حضرموت: سيطرنا على معسكر اللواء 37 في الخشعة
محافظ حضرموت: أدعو "درع الوطن" وأبناء القبائل لرعاية المقبوض عليهم بمبادئ الدين والأعراف
إيران: تدخل أميركا في الاحتجاجات الداخلية يعني نشر الفوضى بالمنطقة
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اليوم الجمعة، إن "تدخل الولايات المتحدة في الاحتجاجات الإيرانية سيؤدي إلى فوضى عارمة في المنطقة"، وذلك بعد أن حذر الرئيس دونالد ترمب من تدخل واشنطن، حال استخدمت طهران العنف ضد المتظاهرين السلميين.
وجاء في منشور للاريجاني عبر منصة "إكس": "مع المواقف التي اتخذها المسؤولون الإسرائيليون وترمب، باتت خفايا الأمور واضحة. نحن نميز بين مواقف التجار المحتجين ومواقف العناصر التخريبية، وعلى ترمب أن يعلم أن التدخل الأميركي في هذه القضية الداخلية يُفضي إلى فوضى عارمة في المنطقة بأسرها وإلى تدمير المصالح الأميركية. على الشعب الأميركي أن يعلم أن ترمب هو من بدأ هذه المغامرة. وعليهم أن يحموا جنودهم".
اليمن: غارات جوية سعودية تستهدف معسكراً انفصالياً مدعوماً من الإمارات
أفاد مسؤول كبير في الجماعة لوكالة فرانس برس أن "غارات جوية سعودية استهدفت، اليوم الجمعة، معسكراً عسكرياً انفصالياً مدعوماً من الإمارات في محافظة حضرموت اليمنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص".
وصرح محمد عبد الملك، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لوادي حضرموت وصحراء حضرموت، بأن سبع غارات جوية استهدفت معسكر الخصة، مضيفاً أنه تم صد هجوم بري. ولم يُعرف بعد عدد القتلى والجرحى.