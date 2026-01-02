التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يشن غارات على معسكر تدريب حزب الله ومستودعات أسلحة جنوب لبنان

أردوغان يعلن عن مكالمة هاتفية مع ترامب بشأن أوكرانيا وغزة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه سيجري اتصالاً هاتفياً يوم الاثنين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وستتركز المحادثات على جهود السلام بين أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى الوضع في غزة.

وفي كلمة ألقاها في إسطنبول، أكد أردوغان على أهمية الحوار الدبلوماسي بشأن هذه القضايا الحساسة. كما أشار إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيتوجه قريباً إلى باريس للمشاركة في اجتماع تحالف الراغبين، وهو مجموعة من الدول الداعمة لأوكرانيا. وتعتزم تركيا الحفاظ على دور فاعل على الساحة الدبلوماسية الأوروبية والشرق أوسطية.