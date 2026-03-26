مقتل جندي إسرائيلي باشتباك جنوب لبنان وإصابة آخرين خلال العمليات البرية

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الجندي "اوري جرينبرغ ( 21 عاماً) من بيتاح تكفا ، وهو مقاتل في وحدة الاستطلاع التابعة للواء جولاني ، خلال اشتباك مسلح مع عناصر لحزب الله في جنوب لبنان.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، وقع الاشتباك فجراً عندما واجهت القوة مسلحين من مسافة قريبة، ما أسفر عن مقتل الجندي وإصابة آخر بجروح طفيفة، قبل أن تقوم القوة بالهجوم المضاد وتقتل المهاجمين، فيما تواصل القوات عمليات التمشيط في المنطقة.

وفي سياق متصل، أفاد الجيش بإصابة نحو 20 جندياً في حوادث مختلفة خلال الساعات الماضية في جنوب لبنان، بينهم حالات خطيرة ومتوسطة نتيجة قذائف هاون ونيران صديقة، إضافة إلى إصابات ناجمة عن ظروف الطقس القاسية.

ويُعد غرينبرغ ثالث جندي إسرائيلي يُقتل منذ بدء العملية البرية الحالية في جنوب لبنان، في ظل استمرار الاشتباكات والتصعيد على الجبهة الشمالية.