أُعلن اليوم الأحد عن اغتيال أحمد زمزم، ضابط كبير في جهاز الأمن الداخلي لحركة حماس، على يد مسلحين في قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، أشار زعيم حركة حماس في القطاع خلال خطاب له بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيس الحركة إلى اغتيال رائد سعد، النائب الثاني في الجناح العسكري للحركة، مؤكدًا أنه قُتل أمس في غارة جوية إسرائيلية.ولم تتضح بعد تفاصيل اغتيال زمزم أو هوية المسلحين المسؤولين عنه، فيما يُعد هذا الحدث ضمن سلسلة استهدافات هامة في صفوف قيادة حماس العسكرية خلال الأيام الأخيرة.

الجيش الإسرائيلي يهاجم ثلاثة من عناصر حزب الله في جنوب لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أنه استهدف ثلاثة مسلحين من حزب الله في مناطق مختلفة بجنوب لبنان. وقالت المتحدث باسم الجيش إن العناصر المستهدفة كانوا يسعون لإعادة تأهيل البنى التحتية للحزب، وإن أنشطتهم تُعد انتهاكاً للاتفاقيات بين إسرائيل ولبنان. وأضاف الجيش أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد تقرير من لبنان: هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية على مركبة في جنوب لبنان ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، التابعة لحزب الله، أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في قرية جويا جنوب لبنان. لبنان: اغتيال عنصرين من حزب الله في غضون ساعة في جنوب البلاد أشار خليل الحية القيادي في حركة حماس بقطاع غزة، لأول مرة أمس إلى اغتيال رائد سعد في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيس الحركة، قائلاً: "نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيس حركة حماس. إن الشعب الفلسطيني يمر حالياً بأوقات عصيبة ومعاناة شديدة نتيجة العدوان الصهيوني، وآخرها اغتيال القيادي البارز رائد سعد ورفاقه". قُتل أحمد زمزم، وهو ضابط كبير في جهاز الأمن الداخلي لحركة حماس، ويبلغ من العمر 49 عامًا، على يد مسلحين مجهولين في مخيم المغازي، في رابع حادثة من نوعها خلال الأسابيع الأخيرة. وقد فتحت حماس تحقيقًا في الحادث.