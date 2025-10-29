مناقشات إسرائيلية أمام إدارة ترامب لإجراءات إضافية ضد حماس

تُجرى في إسرائيل مناقشات مع الإدارة الأمريكية حول خطوات رد محتملة، تتعدى الهجمات على أهداف في قطاع غزة - هذا ما أوردناه الثلاثاء. إحدى الإمكانيات المطروحة على الطاولة هي توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي - لتتعدى الخط الأصفر.

مصادر إسرائيلية تقول إن حماس يمكنها إعادة "عدد قليل من جثامين القتلى" على الفور. وفي غضون ذلك، أعلنت مساء اليوم رئاسة الحكومة أن نتنياهو وجه الجيش الإسرائيلي، في ختام نقاش أجراه، بالبدء في شن ضربات قوية في القطاع، رداً على انتهاكات حماس.

كما ذُكر، في وقت سابق اليوم أطلق مسلحون النار تجاه قوة من الجيش الإسرائيلي في جنوب القطاع بإطلاق صواريخ مضادة للدروع وقنص، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق نيران المدفعية تجاه رفح وبغارات جوية. في المقابل، أعلنت حماس أنه يرفض إعادة جثمان الإسرائيلي المختطف بسبب "انتهاكات إسرائيل".