نتنياهو: سأُعرض اليوم تقرير مرحلي عن مشروع التصدي لتهديد المسيرات- سيستغرق الأمر بعض الوقت | تحديثات مستمرة
تأجيل اجتماع كابينيت كان مقررا عقده هذا المساء • الجيش الإسرائيلي: تم إطلاق عدة صواريخ من لبنان، واعتراض واحدة منها على الأقل • ترامب: "إذا تصرفت إيران بشكل غير جيد -هناك إمكانية أن نستأنف الهجمات"
قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الليلة (الأحد) إنه إذا تصرفت إيران بشكل غير جيد - سنرى ما سيحدث، هناك احتمال أن نجدد الهجمات". الجيش الإسرائيلي: أُطلقت عدة صواريخ من الأراضي اللبنانية، تم اعتراض واحدة منها على الأقل. تقارير في لبنان: سلاح الجو يهاجم في جنوب البلاد.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتلقى، اليوم، تقريرًا أوليًا حول التقدم في مشروع خاص يهدف إلى مواجهة تهديد الطائرات المسيّرة (الدرونز)، مؤكدًا أن تطوير الحلول سيستغرق وقتًا.
وقال نتنياهو في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية: "قبل عدة أسابيع، أصدرت تعليمات بإطلاق مشروع مخصص للتصدي لتهديد الطائرات المسيّرة، واليوم سيُعرض عليّ تقرير تقدم في هذا الشأن. هذا الأمر سيستغرق وقتًا، لكننا نعمل عليه".
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: في وقت سابق من اليوم، تم تفعيل الإنذارات بشأن إطلاق صواريخ وقذائف في منطقة أفيفيم. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الإنذارات تم تفعيلها بعد إطلاق صواريخ اعتراضية على أهداف وهمية
الجيش الإسرائيلي يُحذر من إطلاق صواريخ من الشمال: أُطلقت عدة صواريخ من الأراضي اللبنانية، وتم اعتراض أحدها. ويجري حاليًا فحص نتائج اعتراض الصواريخ الإضافية.
تأجيل اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني المقرر عقده الليلة إلى موعد غير محدد.
أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية تحذيراً بالإخلاء لـ 12 بلدة في قضاء النبطية جنوب لبنان
يتواجد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر في الشرق الأوسط وقد زار السفينة يو إس إس طرابلس، وهي سفينة هجومية برمائية مصممة للعمليات البرية.