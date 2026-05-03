نتنياهو: سأُعرض اليوم تقرير مرحلي عن مشروع التصدي لتهديد المسيرات- سيستغرق الأمر بعض الوقت

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتلقى، اليوم، تقريرًا أوليًا حول التقدم في مشروع خاص يهدف إلى مواجهة تهديد الطائرات المسيّرة (الدرونز)، مؤكدًا أن تطوير الحلول سيستغرق وقتًا.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية: "قبل عدة أسابيع، أصدرت تعليمات بإطلاق مشروع مخصص للتصدي لتهديد الطائرات المسيّرة، واليوم سيُعرض عليّ تقرير تقدم في هذا الشأن. هذا الأمر سيستغرق وقتًا، لكننا نعمل عليه".