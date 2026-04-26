نتنياهو: حزب الله يقوض وقف إطلاق النار، ونعمل وفق ما تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة ولبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق هجومي جنوب غزة خلال عملية عسكرية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات من اللواء الجنوبي ووحدة الهندسة الخاصة "يهلوم"، التابعة لقيادة فرقة غزة 143، تواصل عملياتها في جنوب قطاع غزة، شرقي ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، بهدف تفكيك البنية التحتية التابعة لفصائل مسلحة.

ووفق بيان عسكري، تمكنت القوات خلال العملية من تدمير نفق هجومي تحت الأرض يبلغ طوله نحو 800 متر، ويضم غرف مكوث وتجهيزات عسكرية.

وأضاف البيان أن القوات عثرت داخل النفق على معدات عسكرية ووسائل قتالية، من بينها سترات عسكرية وصاروخ يعود إلى حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني.

وأشار الجيش إلى أن العمليات مستمرة في المنطقة في إطار ما وصفه بجهود "تطهير" المواقع من البنى التحتية المسلحة.