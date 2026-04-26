نتنياهو: حزب الله يقوض وقف إطلاق النار، ونعمل وفق ما تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة ولبنان
من المتوقع أن يعود عراقجي اليوم لباكستان، قبل توجهه لمحادثات في روسيا.• الجيش الإسرائيلي: تم إطلاق طائرتين مُسيّرتين مفخختين باتجاه قوات في جنوب لبنان، دون وقوع إصابات • استهداف مبانٍ عسكرية استخدمها
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الليلة (السبت) أن الإنذار الذي أُطلق في أشكلون كان جراء تحذير كاذب. في وقت سابق، هاجم الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان مبانٍ عسكرية استُخدمت لتعزيز مخططات لحزب الله ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل، وذلك بعد إعلان ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو أمر الجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف حزب الله في لبنان بقوة.
سلاح الجو الإسرائيلي يعترض هدفًا جويًا مشبوهًا جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نجح في اعتراض هدف جوي مشبوه تم رصده في منطقة انتشار قواته جنوب لبنان.
وأوضح بيان عسكري أن الهدف لم يخترق الأجواء الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنه ووفقًا للسياسات المعتمدة لم يتم تفعيل صفارات الإنذار.
وأكد الجيش أن العملية نُفذت بنجاح دون تسجيل إصابات، في وقت تتواصل فيه الأنشطة العسكرية في المنطقة وسط توترات أمنية مستمرة.
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق هجومي جنوب غزة خلال عملية عسكرية
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات من اللواء الجنوبي ووحدة الهندسة الخاصة "يهلوم"، التابعة لقيادة فرقة غزة 143، تواصل عملياتها في جنوب قطاع غزة، شرقي ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، بهدف تفكيك البنية التحتية التابعة لفصائل مسلحة.
ووفق بيان عسكري، تمكنت القوات خلال العملية من تدمير نفق هجومي تحت الأرض يبلغ طوله نحو 800 متر، ويضم غرف مكوث وتجهيزات عسكرية.
وأضاف البيان أن القوات عثرت داخل النفق على معدات عسكرية ووسائل قتالية، من بينها سترات عسكرية وصاروخ يعود إلى حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني.
وأشار الجيش إلى أن العمليات مستمرة في المنطقة في إطار ما وصفه بجهود "تطهير" المواقع من البنى التحتية المسلحة.
تقارير من لبنان: أسقط الجيش الإسرائيلي منشورات تحذر السكان من العودة إلى القرى الواقعة جنوب البلاد
https://x.com/i/web/status/2048273705499820422
