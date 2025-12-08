زيارة تستغرق خمسة أيام: نتنياهو يلتقي ترامب في الولايات المتحدة في 29 ديسمبر | تحديثات مستمرة
الوزير كاتس للجنود "أنتم تنضمون إلى سلسلة المقاتلين الذين دافعوا وما زالوا يدافعون عن الوطن" • تقارير في غزة: الجيش الإسرائيلي بدأ موجة من الهجمات في قطاع غزة
وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس اجتمع مع رئيس هيئة الأركان، الجنرال أيال زامير. وجاء في بيان مكتب وزير الأمن أنه "في ختام الاجتماع قرر كاتس المصادقة على جولة التعيينات، باستثناء تعيين العقيد (احتياط) غيرمان غيلتمان الذي دعا إلى رفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي. كما زار كاتس اليوم مكتب التجنيد حيث التقى مع مجندي لواء جولاني".
نتنياهو يمدّد زيارته للقاء ترامب في فلوريدا
أفادت مصادر مطلعة أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ستستمر لفترة أطول مما كان معلنًا سابقًا. فبحسب المعلومات، سيتم عقد الاجتماع في منتجع مار ألاغو بولاية فلوريدا، على أن يغادر نتنياهو إسرائيل يوم الأحد 28 ديسمبر كما كان مقررًا.
وتكشف المعطيات الجديدة أن الزيارة ستمتد حتى السبت 3 يناير، ليعود نتنياهو إلى إسرائيل في اليوم التالي، الأحد. ولم تُعرف بعد أسباب التمديد، إلا أن مصادر سياسية رجّحت أن تشمل الزيارة لقاءات إضافية أو مباحثات موسّعة حول ملفات سياسية وأمنية.(غاي عزرئيل)
تقرير: إسرائيل صادرت ممتلكات تابعة للأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس واستدعت 4 من حراسها للتحقيق
تقارير من غزة: فرق حماس والصليب الأحمر تستعد لاستئناف البحث عن آخر المختطفين في حي الزيتون شرقي المدينة.
https://x.com/i/web/status/1997968790626394308
كاتس يلتقي رئيس الأركان: "تقرر الموافقة على جولة التعيينات باستثناء جيرمان جيلتمان"
زار وزير الأمن يسرائيل كاتس المجندين الجدد في لواء جولاني وعائلاتهم هذا الصباح في القاعدة العسكرية: "الآن تنضمون إلى سلسلة المقاتلين الذين دافعوا ويواصلون الدفاع عن الوطن، سنقف إلى جانبكم في كل خطوة على الطريق".
تقارير من غزة: الجيش الاسرائيلي يشن موجة من الهجمات على قطاع غزة
وزارة الأمن الإسرائيلي: 22 ألف جريح أُضيفوا إلى علاج قسم التأهيل منذ 10 يوليو