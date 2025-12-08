نتنياهو يمدّد زيارته للقاء ترامب في فلوريدا

أفادت مصادر مطلعة أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ستستمر لفترة أطول مما كان معلنًا سابقًا. فبحسب المعلومات، سيتم عقد الاجتماع في منتجع مار ألاغو بولاية فلوريدا، على أن يغادر نتنياهو إسرائيل يوم الأحد 28 ديسمبر كما كان مقررًا.

وتكشف المعطيات الجديدة أن الزيارة ستمتد حتى السبت 3 يناير، ليعود نتنياهو إلى إسرائيل في اليوم التالي، الأحد. ولم تُعرف بعد أسباب التمديد، إلا أن مصادر سياسية رجّحت أن تشمل الزيارة لقاءات إضافية أو مباحثات موسّعة حول ملفات سياسية وأمنية.(غاي عزرئيل)